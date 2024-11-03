Офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш передал украинским разведчикам дроны разных типов, которые были куплены на пожертвования жителей Латвии. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Сам Слайдиньш и организовал благотворительный сбор. Он также привез и передал дроны украинским разведчикам.

"Конечно, в Латвии очень много людей беспокоятся за Украину. Мы будем продолжать помогать", - подчеркнул Слайдиньш.

Представитель ГУР Андрей Юсов выразил благодарность друзьям из Латвии за системную помощь разведчикам и всем силам безопасности и обороны Украины.







Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !