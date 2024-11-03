Акционерное общество "Pasažieru vilciens" ищет машинистов для эксплуатации новых электропоездов Škoda, сообщается на сайте PV.

PV сообщает, что в обязанности машиниста входит: обеспечение пассажирских перевозок при эксплуатации тяговых транспортных средств, забота о соблюдении требований охраны труда и окружающей среды, участие в обучении и приобретении технических знаний для обеспечения эксплуатации новых электропоездов.

Зарплату с ежемесячными премиями машинисту обещают от 2220 евро до уплаты налогов.

Претенденты на должность обязаны иметь соответствующее образовательное образование - техник по ремонту локомотивов третьего уровня профессиональной квалификации, удостоверение тягового транспортного средства, а также соответствующий опыт работы.

Претенденты могут подать заявки в Pasažieru vilciens до 1 декабря текущего года.

B прошлом году общий проверенный оборот Pasažieru vilciens составил 59,788 млн евро, что на 14,4% больше, чем в 2022 году, но прибыль компании снизилась многократно и составила 3177 евро.

AS Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых LDz. Ранее Pasažieru vilciens было 100%-ной дочерней компанией LDz, но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.

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