Бывший боксер Майрис Бриедис начал кампанию в учебных заведениях, обращаясь к родителям в социальных сетях и предлагая бесплатные витамины детям. Подобная практика подверглась критике со стороны Министерства здравоохранения, ее ставят под сомнение эксперты в области образования, сообщила в воскресенье программа De facto Латвийского телевидения (LTV).

Майрис Бриедис объявил в соцсетях о своем желании распространять пищевые добавки в школах и предложил родителям и учителям откликнуться на это предложение. Что это за проект, каковы условия, участвуют ли в нем врачи, подробно не поясняется, сообщает программа.

Родители Иецавской начальной школы проявили интерес к приглашению известного боксера, который в этом году завершил свою спортивную карьеру, но руководство школы от участия отказалось.

"Когда информация дошла до администрации, мы стали думать и смотреть, что это за проект. На самом деле нет проекта, если человек что-то предлагает сам. А когда стала известна эта информация, что это какие-то пищевые добавки, а употребление пищевых добавок, как правило, находится под контролем врачей, то мы, конечно, сразу сказали "нет"", - рассказала программе директор иецавской начальной школы Айя Семёнова.

Однако в Риге руководство детского сада пошло навстречу спортсмену и пригласило Бриедиса изложить свой план родителям. Один из родителей на условиях анонимности рассказал программе, что идею многие не поддержали: "Не было ясности по поводу реализации проекта. И не было мнений врачей или диетологов о том, как следует принимать витамины, и должны ли маленькие дети вообще их использовать".

В данном случае Бриедис отправил электронное письмо с общим описанием. Дети в течение 3-4-х месяцев должны принимать специальный витамин D и рыбий жир. Бриедис подписался как руководитель программы "Целое поколение для успешного будущего", сообщает De facto.

Ни Минздрав, ни подведомственные ему учреждения не знают о такой программе и не поддерживают ее. "Министерство не пропагандирует меры по укреплению здоровья или профилактике, связанные с употреблением пищевых добавок или аналогичных веществ. Основа здоровья - здоровое питание, исключение вредных привычек и достаточная физическая активность", - говорится в сообщении Минздрава.

Минздрав также не поддерживает "раздачу из рук в руки любых веществ, влияющих на здоровье".

"Надо проконсультироваться с врачом и проинформировать родителей об употреблении любых веществ, влияющих на здоровье ребенка. Есть вероятность, что эти вещества могут нанести вред здоровью, быть непригодными для детей или ненужными для организма. Важно действовать ответственно и соблюдать принципы безопасности", отмечает министерство.

" В зависимости от состояния детей нужна консультация семейного врача", - рассказала программе детский эндокринолог, главный врач Клиники детских болезней Детской больницы Ивета Дзивите-Кришане.

Заведующая детского сада рассказала программе, что разрешила Майрису Бриедису рекламировать витамины только потому, что тот является одним из родителей ребенка, который ходит в этот детсад: "Да, Майрис попросил возможность встретиться с родителями и продвигать свой витаминный проект, если его можно так назвать".

"Учебное заведение – не то место, куда кто-то, даже родитель ребенка, может прийти и начать агитировать за нужные темы", - говорит глава комитета Рижской думы Лайма Гейкина. По ее мнению, это нужно делать за пределами школы: "Тогда мы арендуем помещения и рассказываем. Но нельзя использовать свои преимущества".

Представитель государственной службы качества образования Максим Платонов утверждает, что решать, кого следует приглашать в школу, следует руководству учреждения, и обязательно согласовывать этот вопрос с родителями.

28 учеников – с шестого по девятый класс – начали эксперимент в начальной школе Бломе. Учитель спорта из этой школы Элвис Маркс обосновал желание участвовать в проекте тем, что "сейчас дети болеют" и "не хватает витаминов".

Как сообщает LTV, в Спортивной Академии отказались консультировать Бриедиса по этому вопросу. Тогда спортсмен нашел других консультантов, которые посоветовали ему заполнять анкеты как при начале употребления пищевых добавок, так и через три-четыре месяца, когда он перестанет их употреблять.

Бывший боксер считает, что существующие в магазинах продукты питания не содержат необходимых организму веществ, поскольку их завозят из других стран. Поэтому необходимы синтетические витамины.

"Вполне возможно, что дети будут чувствовать себя по-другому эмоционально. Когда они пьют сознательно, плацебо работает очень хорошо. Кроме того, мы пьем то, что работает", — пояснил Бриедис.

Бриедис покупал витамины в компании "pharm&med", один из собственников которой — гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии.

Государство частично компенсирует покупку витамина D для детей до двух лет, если это рецептурный препарат, но не позволяет автоматически раздавать и использовать какие-либо пищевые добавки всем желающим. Государство также против того, чтобы приходить в школу с такими идеями, передает LTV.

"Если один человек делает что-то подобное, то возникает прецедент. И тогда у меня вопрос к родителям и обществу: готовы ли мы открыть двери учебных заведений всем, кто попытается поговорить о витаминах или о чем-то еще?" — риторически спрашивает глава комитета Рижской думы Лайма Гейкина.

LTV подчеркивает, что еще большие вопросов возникают, если в школу приходит бывший и, скорее всего, будущий политик. Говоря о политической деятельности, сам Бриедис признался, что не планировал баллотироваться на выборах в самоуправление от партии "Латвия на первом месте", возглавляемой Айнарсом Шлесерсом. Но такую возможность нельзя исключить полностью.

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