Государственная служба пробации решила сменить руководителя дела осужденного публициста Лато Лапсы, так как была получена информация о возможных нарушениях. Лапсе также будут назначены другие общественные работы, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

Лапса выполнял общественные работы в Огрском краевом самоуправлении. Там позаботились о том, чтобы ему не приходилось заниматься, например, работами по благоустройству территории, которые являются наиболее популярными, и поручили работу в архиве. Целесообразность решения в думе не пояснили, сообщает de facto.

В мае Лапса был осужден за преследование и клевету в адрес адвоката Ромуалдса Вонсовичса. Речь идет о написанном в книге "Коллаборант" ("Kolaborants") и не только: в деле также фигурируют эпизоды преследования адвоката и нежелательной коммуникации. Суд приговорил Лапсу к 300 часам общественных работ.

de facto сообщает, что из постов Лапсы в социальных сетях следует, что он начал выполнять общественные работы этой осенью. Лапса опубликовал назначение на работу, правда, закрасил место работы и другую информацию. Однако вскоре он рассказал, что в рамках общественных работ собирает материалы в архивах, например, в Риге, на улице Сканду. Готовит новую книгу и, как можно догадаться, выставку.

Более двух недель назад de facto задала вопросы Государственной службе пробации о том, "что это за нетипичные общественные работы у Лапсы и кто его на них назначил". В службе ответили, что она не имеет права разглашать информацию о конкретных лицах, но согласилась объяснить процедуры в общих чертах.

"Самоуправления сами определяют рабочие места, на которые они хотят устроить наших клиентов, и организуют их в приоритетном порядке. Этот список направляется нам, и мы не участвуем в дискуссиях и спорах с муниципалитетом по поводу этого списка. Мы смотрим на наших клиентов и сами принимаем решение, поддерживаем ли мы вовлечение этих клиентов или нет", - пояснил руководитель Службы пробации Имантс Юревичус.

Трое из четырех клиентов Службы пробации участвуют в различных работах по благоустройству. Если у осужденного есть определенные навыки, можно найти и другую работу.

Отвечая на вопрос о том, может ли осужденный договориться с самоуправлением о конкретных работах и быть назначенным на них, глава службы ответил, что не поддерживает такую практику. "Я знаю об этом конкретном случае. Я со своими коллегами ознакомился со всеми обстоятельствами дела и я уверен, что все, что необходимо было сделать со стороны должностных лиц службы, уже сделано", - сказал Юревичус.

Судя по его словам, Юревичус не очень доволен сложившейся ситуацией. На вопрос о том, разрешено ли в рамках общественных работ, например, собирать материалы для книги, которая в будущем может принести осужденному доход, он ответил: "Должна быть другая рутина в его жизни, поскольку если он продолжает делать все, что делал до общественных работ, и считает, что таким образом он избежал уголовного наказания, делая то, что делал бы и без общественных работ, значит, что-то не так и общественные работы в данном конкретном случае ему не подходят".

После выяснилось, что Служба пробации решила назначить Лапсе другие общественные работы. Клиент сам отнесся к этому с непониманием, сообщает de facto.

Лапса записал у дверей службы пробации видео, в котором рассказывает, что на прошлой неделе к месту его общественных работ пришли "две тетки" из Айзкраукльского отделения службы пробации и что дело Лапсы было передано им. Сам публицист подтвердил, что задекларирован в Огрском крае и Огрское отделение Службы пробации до сих пор организовывало его общественные работы. Это, в свою очередь, означает, что список работ для Лапсы составила Огрская дума.

"Вонючая проститутка, иди в ж**у", - неоднократно публичо выругался Лапса в Рижском городском суде, по существу не отвечая на вопросы журналиста передачи de facto.

В свою очередь, мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) заявил, что закон не позволяет комментировать общественные работы, выполняемые физическими лицами. "Вам нужно обратиться в Службу пробации или лично к Лато Лапсе, но Лато Лапса, по-моему, очень хорошо, выразительно все объяснил", - отметил Хелманис.

Сам он рад тому, что люди предпочитают выполнять общественные работы именно в Огрском крае. На вопрос о том, общался ли он с Лато Лапсой до его назначения на общественные работы в Огре, Хелманис не ответил прямо, но сказал, что не регулирует пробацию, сообщает de facto.

Учитывая, что общественные работы Лапсы соответствуют функциям Огрского историко-художественного музея, журналисты поинтересовались у сотрудника музея Ритварса Янсонса, работает ли Лапса в музее, но ответ был аналогичным: закон о защите данных физических лиц не позволяет раскрывать информацию о лицах, которые занимаются пробационными работами.

Журналисты de facto попросили Огрское самоуправление предоставить список общественных работ для лиц с уголовной судимостью, а также информацию о том, вносились ли в него какие-либо изменения и когда. Однако самоуправление отказалось предоставить документ.

Созданный Огрским краевым самоуправлением список общественных работ позволил бы понять, какие общественные работы были доступны осужденным в Огрском крае до вынесения приговора Лато Лапсе и какие доступны сейчас, чтобы понять, была ли возможность работы в архиве создана специально для Лапсы, еще и в Риге.

Хелманису также был задан вопрос о том, почему самоуправление скрывает эту информацию. "Нет, это не секретная информация", - ответил Хелманис после некоторого раздумья. Он в третий раз призвал попросить эту информацию у самоуправления, но признал, что, возможно, придется просить и в четвертый раз.

Руководитель отдела коммуникации Огрской думы Патрик Грива заявил, что у него нет доступа к такому списку.

Однако de facto удалось получить от Государственной службы пробации список приоритетных работ, определенных Огрским самоуправлением. Первые задачи относительно лаконичны - уборка помещений, покос травы, стрижка кустов, сбор листьев. В свою очередь, последняя часть списка выглядит так, будто ее писал графоман: длинные предложения описывают исследование истории края, сбор информации из баз данных, популяризацию коллекций муниципальных музеев и так далее.

Согласно неофициальной информации, список работ был обновлен в августе этого года.

Служба пробации сообщила, что Лапса был трудоустроен в муниципальном учреждении Огрского края и в соответствии с графиком выполнял работу, например, с архивными материалами и документами. Теперь ему будет поручена другая работа, а руководитель дела пробации будет заменен, сообщает передача.

"Смена руководителя дела - стандартная процедура в службе, когда она получает информацию о возможных нарушениях при выполнении общественных работ и риске конфликта интересов или коррупции. В данном случае служба получила жалобу о предполагаемой коррупции в рамках выполнения клиентом общественных работ в связи с публикациями клиента в социальных сетях", - ответила Служба пробации, не найдя никаких нарушений в действиях своих должностных лиц.

По данным LTV, Хелманис в интервью противоречил действиям муниципалитета. С одной стороны, он рад, что осужденные выбирают возглавляемый им муниципалитет для выполнения общественных работ. Однако, с другой стороны, после замены руководителя дела Лапсы муниципалитет Огре решил в одностороннем порядке полностью прекратить сотрудничество со службой пробации.

Это решение повляиет и на других клиентов Службы пробации.

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