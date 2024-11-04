На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разработку и принятие поправок к государственному бюджету, предусматривающих существенное увеличение финансирования на приобретение учебных материалов.

В качестве представителя инициативы указана Кристине Лиепа. Она призывает разработать "четкую систему", чтобы обеспечить доступность средств для всех школ и предотвратить ситуации, когда учителя вынуждены просить родителей купить учебные материалы.

В бюджете на 2024 год страна выделила 9,4 миллиона евро на учебные материалы, из которых 2,8 миллиона евро предназначались для цифровых учебных материалов и платформ. В бюджете на 2025 год Министерство образования и науки запросило такую же сумму, а также еще 50 000 евро на переход на обучение на государственном языке. Соответственно, в следующем году на закупку учебных материалов на каждого ученика будет выделено 35 евро.

Автор инициативы отметила, что 35 евро на ученика хватит только на покупку комплекта учебных материалов по одному предмету. "Это слишком мало и негативно влияет как на качество образования, так и на работу педагогов", - подчеркнула Лиепа.

По ее словам, многие учителя вынуждены просить родителей покупать рабочие тетради или использовать незаконные методы, например, ксерокопировать книги, чтобы обеспечить учебными материалами всех учеников. Она назвала работу с копиями неудобной и непрактичной, поскольку листы мнутся или теряются, и ученики не могут повторить пройденный материал.

Как сообщалось ранее, по оценкам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), чтобы обеспечить школы всеми учебными материалами, государству необходимо найти дополнительно 14 миллионов в год.

Помимо дополнительной государственой дотации самоуправления ищут финансирование на покупку учебных материалов в своих бюджетах. Как сообщило агентству LETA издательство Skolas Vārds, суммы, выделяемые самоуправлениями, сильно разнятся - от примерно 2000 евро в Вараклянском крае до около 412 000 евро в Елгаве.

Руководитель издательства Виолета Бренчева отметила, что некоторые самоуправления выделяют значительное дополнительное финансирование, в то время как другие ограничены в средствах. Это может привести к неравному доступу к ресурсам в школах разных регионов.

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