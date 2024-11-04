В течение ближайшего месяца в Риге будет полностью закрыто движение автотранспорта по мосту через железную дорогу на улице Алтонавас, сообщили агентству LETA в Рижской думе. Это будет сделано с учётом рекомендаций, включённых в технический отчёт по мониторингу трещин на путепроводе. В рамках проекта Rail Baltica планировалось снести этот мост, поэтому Рижская дума постоянно контролировала его техническое состояние и содержала его, но не проводила капитальных вложений.

Закрытие путепровода создаст неудобства в движении, однако в рижском самоуправлении отметили, что риски для безопасности при проведении работ по его содержанию зимой слишком высоки.

При оценке технического состояния путепровода было установлено, что объём повреждений сводов путепровода увеличился. Серьёзные повреждения имеются в гидроизоляции проезжей части, в результате чего бетон в местах трещин разрушается под воздействием влаги и мороза. Также зафиксированы свежие разрушения бетона в средней части сводов и у консолей тротуаров.

Бетон рушится также из-за создаваемой транспортными средствами нагрузки. В настоящее время обломки бетона, падая на зону железнодорожных путей, представляют угрозу для движения поездов.

Как отметил председатель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олафс Пулкс, на протяжении нескольких лет самоуправление пыталось получить ясность относительно будущего путепровода от Министерства сообщения. Ранее в рамках проекта Rail Baltica планировалось снести этот мост, поэтому Рижская дума постоянно контролировала его техническое состояние и содержала его, но не проводила капитальных вложений.

Однако сложности с проектом Rail Baltica затянулись, и сегодня полученное заключение о техническом состоянии моста заставляет самоуправление действовать и закрыть мост для движения автомобилей по соображениям безопасности.

Как сообщалось ранее, путепровод на улице Алтонавас был построен в 1910 году и отслужил свой срок.

В начале весны мост был признан небезопасным и закрыт для движения. После общего осмотра движение для транспортных средств массой до пяти тонн было возобновлено. Однако грузовой транспорт мостом пользоваться не может, а автобусы 25-го, 55-го и 56-го маршрутов продолжают объезжать закрытый мост, пересекая железную дорогу по переезду на улице Лиепаяс, рядом с клинической университетской больницей имени Страдиня.

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