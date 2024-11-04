По соображениям безопасности в конце прошлой недели въезд в Латвию был запрещен 49 иностранным гражданам, в том числе - 38 гражданам Молдовы, сообщила агентству LETA Государственная пограничная служба.

гражданину Беларуси, одному гражданину России и одному гражданину Казахстана.

В субботу, 2 ноября, въезд в Латвию был запрещен шести гражданам Молдовы и одному гражданину Румынии, а в воскресенье, 3 ноября — пяти гражданам России, четырем гражданам Молдовы и одному гражданину Литвы.

В социальных сетях было размещено видео, на котором у восточной границы Латвии можно увидеть несколько автобусов, которые планировали отправиться в Молдову, где в воскресенье, 3 ноября, проходил второй тур президентских выборов.

Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне сообщила агентству LETA, что каждый гражданин третьих стран проходит проверку перед тем, как пограничная охрана, в сотрудничестве с Службой государственной безопасности, выдает разрешение на въезд в Латвию и Европейский Союз. Если профиль лица не соответствует требованиям и выявляются потенциальные угрозы его въезда, доступ в страну закрывается.

Пограничная охрана регулярно отказывает во въезде гражданам бывших советских стран, включая Молдову, по соображениям безопасности, однако конкретный случай, размещенный в социальных сетях, пограничная служба не комментировала более подробно.

С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной проводит усиленный контроль иностранцев, пересекающих восточную границу Латвии. В случае получения информации о потенциальной угрозе, создаваемой иностранцем для национальной безопасности Латвии, СГБ рекомендует пограничной охране отказать такому лицу во въезде.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, например, в начале года на обсуждении, организованном Министерством обороны по вопросу укрепления восточной границы Латвии, отметил, что был предотвращен в страну нескольких возможных российских военных или сотрудников спецслужб.

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