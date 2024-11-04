На прошлой неделе патрульные самолеты НАТО в трех вылетах зафиксировали российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Латвии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства на прошлой неделе было совершено пять вылетов для реагирования на потенциальные угрозы в воздушном пространстве Латвии. В трех случаях были опознаны российские военные самолеты.

Ранее НВС пояснили, что воздушные объекты не видны без гражданских радаров ответчика и могут быть обнаружены только военными радарами. В этих случаях идентифицировать, что это за объект, не представляется возможным, поэтому единственным способом выяснить происхождение этого объекта является его визуальная идентификация, которая также осуществляется истребителями Балтийского патрулирования.

До конца августа этого года было зафиксировано 109 случаев обнаружения российских военных самолетов у внешней границы территориальных вод Латвии над Балтийским морем. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 159.

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