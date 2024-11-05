Первая закупка лекарств для стратегического резерва на случай "часа Икс" поступит в Латвию уже до конца этого года. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с местными производителями о том, чтобы часть медикаментов можно было выпускать на месте. Об этом заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в передаче "Домская площадь" Латвийского Радио 4, цитирует LSM+.

Разговоры о создании стратегического резерва лекарств на случай "часа Икс" ведутся в Латвии уже почти 3 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но с мертвой точки дело сдвинулось только с приходом нового министра. Первый груз должен прийти до конца 2024 года.

Но важно не только приобрести все необходимые лекарства, но еще и надежно их спрятать.

"Официально у нас есть 2 или 3 хранилища для лекарств, и враг, скорей всего, о них знает. Учитывая тот факт, что во время войны в Украине первые удары пришлись именно по таким хранилищам, мы должны позаботиться о надежной системе безопасности нашего резерва. Но это является вопросом государственной безопасности, поэтому информировать об этом широкую общественность мы не намерены", - подчеркнул Абу Мери.

Также Абу Мери заметил, что в этих вопросах латвийскому Минздраву очень помогают украинские коллеги.

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