Балтийское совместное предприятие "RB Rail" подписало десятый договор с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), который предусматривает выделение 1,394 миллиарда евро на продолжение проекта "Rail Baltica" во всех странах Балтии, включая Латвию, которая получила около 397 миллионов евро, сообщили агентству ЛЕТА представители "RB Rail".

Из этой суммы 337,6 миллиона евро - это средства Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 59,5 миллиона евро - государственное софинансирование.

Эстония получила около 440 млн евро, в том числе 352 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 88 млн евро в виде государственного софинансирования, а Литва - около 529 млн евро, в том числе 450 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 79 млн евро из государственного бюджета.

Дополнительные средства также были выделены на развитие подсистем электрификации "Rail Baltica" и других железнодорожных систем, включая строительный надзор и проверку, управление рисками и управление проектом.

Это обеспечит проекту дополнительное финансирование в размере около 1,394 млрд евро, из которых около 1,163 млрд евро поступит от Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 231 млн евро будет софинансироваться тремя балтийскими государствами.

"RB Rail" отмечает, что это крупнейшее финансирование ЕС, выделенное в текущем финансовом периоде, и одна из самых больших сумм, выделенных среди других инфраструктурных проектов ЕС сопоставимой важности.

"RB Rail" подчеркивает, что в Латвии приоритетом является строительство магистрали от Мисы до латвийско-литовской границы, поэтому дополнительное финансирование было получено примерно на 27 километров линии. Также выделено финансирование на строительный надзор и строительство высоковольтного пункта подключения в Иецаве, пункта обслуживания инфраструктуры в Скулте, который будет служить базой для строительства латвийской магистрали в направлении Эстонии.

Средства в Латвии также предназначены для продажи недвижимости на участке возле Скулте и для перекладки газопровода на участке Вангажи-Миса.

Представители "RB Rail" ранее разъяснили агентству ЛЕТА, что меры, заявленные на рижском этапе, не были поддержаны в этом конкурсе предложений. Поэтому работы в центре Риги и в аэропорту будут продолжены в рамках имеющегося, ранее выделенного финансирования, а решение о перераспределении средств ЕС из проектов с высоким риском невыполнения для завершения работ на обоих станциях еще не принято.

Таким образом, общий объем средств ЕС и национального софинансирования, выделенных на проект "Rail Baltica" в Латвии, превысил 1,4 миллиарда евро.

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