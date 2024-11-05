После того, как первый претендент снял свою кандидатуру, Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) во вторник принял решение выдвинуть на должность члена правления "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) по вопросам технологий второго кандидата, набравшего наибольшее количество баллов - исполнительного директора Латвийской ассоциации вещательных организаций Ингемара Вектериса, сообщили агентству LETA в СОЭСМИ.

Вектерис работал и руководил региональными и национальными СМИ, в том числе Видземским телевидением, "ReTV", "Radio Tev" и "Radio Skonto Latvija". Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Видземской высшей школе и там же степень магистра в области стратегической коммуникации и управления.

Как сообщалось ранее, Иварс Шулцс, который был первоначально выдвинут на этот пост, во вторник снял свою кандидатуру.

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