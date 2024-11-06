На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за лишение гражданства Латвии осужденных лиц с двойным гражданством.

Авторы инициативы хотят добиться разработки механизма лишения гражданства лиц, которые своими действиями нарушили клятву верности Латвии и ее жителям. Инициатива предусматривает введение механизма, при котором осужденных граждан Латвии с двойным гражданством будут лишать гражданства Латвии с сохранением гражданства другой страны. В свою очередь, для лиц, натурализованных из негражданства, будет восстановлен статус негражданина, отмечают авторы инициативы.

"У двойных граждан есть второе гражданство. Пусть эти люди тогда будут лояльны другой стране, если не могут быть лояльны Латвии", - говорится в инициативе.

Инициатива предусматривает лишение гражданства граждан Латвии, осужденных за тяжкие преступления против государства, в том числе шпионаж, терроризм, участие в боевых действиях на стороне России или в рядах других террористических организаций, преступления против человечности. Такая практика применяется в Литве, которая распространила механизм лишения гражданства на тех, кто активно участвует в военных операциях России, подчеркивают авторы инициативы.

Авторы инициативы отмечают, что ее целью является укрепление национальной безопасности и солидарности в условиях, когда уровень военных и информационных угроз в странах Балтии только возрастает.

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