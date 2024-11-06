Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Дональд Трамп с победой, чему посвятил специальный пост в социальной сети Х (быв. Twitter). Поздравление сопровождается совместным фото Ринкевича и супругов Трампа.
"С нетерпением жду совместной работы по укреплению двусторонних отношений и трансатлантического партнерства. Европе нужны сильные США, а США нужна сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных штатов", — написал президент Латвии в соцсети X.
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"Мы добились самой невероятной политической победы, которую наша страна никогда не видела", — сказал Трамп.
Сейчас он выступает перед сторонниками во Флориде, недалеко от своей резиденции в Мар-а-Лаго.
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