Fоtо: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Дональд Трамп с победой, чему посвятил специальный пост в социальной сети Х (быв. Twitter). Поздравление сопровождается совместным фото Ринкевича и супругов Трампа.

"С нетерпением жду совместной работы по укреплению двусторонних отношений и трансатлантического партнерства. Европе нужны сильные США, а США нужна сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных штатов", — написал президент Латвии в соцсети X.

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"Мы добились самой невероятной политической победы, которую наша страна никогда не видела", — сказал Трамп.

Сейчас он выступает перед сторонниками во Флориде, недалеко от своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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