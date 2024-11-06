Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Дональд Трамп с победой, чему посвятил специальный пост в социальной сети Х (быв. Twitter). Поздравление сопровождается совместным фото Ринкевича и супругов Трампа.

"С нетерпением жду совместной работы по укреплению двусторонних отношений и трансатлантического партнерства. Европе нужны сильные США, а США нужна сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных штатов", — написал президент Латвии в соцсети X.

Congratulations to US President-elect @realDonaldTrump, look forward to working with you to strengthen bilateral relations and transatlantic partnership. Europe needs strong US and US needs strong Europe. Latvia is and will be a strong and reliable partner of the US 🇱🇻 🇺🇸 pic.twitter.com/bLwbWf0p7p — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 6, 2024

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"Мы добились самой невероятной политической победы, которую наша страна никогда не видела", — сказал Трамп.

Сейчас он выступает перед сторонниками во Флориде, недалеко от своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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