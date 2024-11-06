Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, он подчеркнул, что есть победитель, которого избрал американский народ.

"Мы поздравляем вновь избранного и переизбранного президента США Дональда Трампа. Я знаю, что для многих это был довольно напряженный предвыборный сезон, и многие следили за дебатами, которые проходили. Это была острая, довольно ожесточенная предвыборная борьба. Но мы видим, что есть победитель, его избрал американский народ, и, учитывая, что это воля американского народа, мы готовы работать как с избранным президентом, так и с Конгрессом", - сказал Ринкевич.

Президент также подчеркнул, что у Латвии традиционно были очень хорошие отношения с обеими партиями - республиканцами и демократами. Ринкевич напомнил, что Латвия хорошо сотрудничала и с администрацией Дональда Трампа четыре года назад, и с администрацией Джо Байдена.

"Мы также благодарим господина Байдена за сотрудничество и за его вклад в нашу систему безопасности", - отметил президент.

Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что есть вещи, которые совершенно очевидны, и "мы много говорили об этом в интервью как в латвийской, так и международной прессе": Европе следует больше инвестировать в оборону.

"2% от ВВП - это больше не ответ, 2,5-3% - вот ответ. На данный момент Латвия выделяет на оборону уже 3,45% ВВП", - сказал он.

По словам Ринкевича, когда Трамп стал президентом четыре года назад, расходы на оборону были одним из главных вопросов, который отстаивала новоизбранная администрация. После прошедших выборов США, безусловно, продолжат добиваться увеличения инвестиций в Европу, сказал президент.

"Мы уверены, что в интересах Европы иметь сильные США, но и сильная Европа - в интересах США", - заявил президент, признав, что нам придется собраться и инвестировать в оборону, мобилизуя военную промышленность.

Говоря о войне в Украине, Ринкевич не спешил бы предсказывать, что теперь будут приняты очень радикальные решения, которые навредят интересам Украины. Ринкевич оценил громкие высказывания Трампа как часть громкой предвыборной кампании.

Ринкевич отметил, что Европа уже выделила существенный пакет финансовой помощи на военную и невоенную поддержку Украины. Кроме того, есть решение НАТО о выделении 40 миллиардов, подчеркнул президент.

Президент Латвии не слышал ни в одном из своих разговоров с высокопоставленными чиновниками сомнений в роли НАТО, но он услышал четкий сигнал о том, что Европа должна делать больше в области безопасности и обороны.

Ринкевич считает, что после публичных заявлений президента Украины Владимира Зеленского можно сделать вывод, что и Украина начинает мирный процесс. Были проведены мирные саммиты и Зеленский говорил с американскими политиками, подчеркнул президент.

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