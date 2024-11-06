В среду, 6 ноября, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям признала, что депутат парламента Александр Кирштейнс нарушил несколько пунктов Кодекса этики Сейма, и постановила наказать его письменным предупреждением.

Оценивая предложенное дело о нарушении Кодекса этики, депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) во время заседания подчеркнул, что у каждого может быть свое мнение.

В то же время Дзинтарс отметил, что он не может знать о жизни каждого молодого человека, о среде, в которой он рос. "Вопрос в том, могут ли депутаты, выступая с трибуны Сейма, использовать такое слово, как "идиот"", - сказал Дзинтарс, добавив, что так нельзя говорить.

Депутат Сейма Эдгарс Таварс ("Объединенный список") сказал, что каждый может выбрать собственный стиль в дебатах, но других людей и несовершеннолетних оскорблять не следует.

Парламентарий Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные") подчеркнул, что независимо от того, какую политическую силу они представляют, политики не должны унижать группы населения. "Будь то левые или правые, депутат не может делать подобные заявления о той или иной части общества", - сказал он.

В свою очередь, глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс подчеркнул, что политики также могут быть эмоционально более острыми в высказываниях по отношению к своим оппонентам. В то же время Кирштейнс в своей речи упрекал молодежь в целом, а не только своих политических оппонентов. Юревицс также напомнил, что высказывания Кирштейнса уже не в первый раз находятся на грани.

Перед голосованием по вопросу о наказании изначально предлагалось несколько вариантов, например, Кирштейнсу могли высказать устное предупреждение, заставить его пропустить несколько заседаний Сейма. Депутаты проголосовали за письменное предупреждение Кирштейнсу.

Как сообщалось, на заседании 10 октября, когда рассматривались поправки к Закону о муниципальных выборах, Кирштейнс сделал оскорбительные и обидные заявления.

Депутат высказался об интеллектуальных способностях молодых людей, назвав их "идиотами", усомнился в социальной ответственности молодых матерей и сравнил "Прогрессивных" с хунвейбинами.

Это уже не первый раз, когда Кирштейнс не скромничает в своих высказываниях. Так, в январе 2023 года он употребил на заседании Сейма слова "жид", "педераст" и "негр". Несмотря на мнение еврейской общины об оскорбительном значении слова "жид" и мнение латвийского правозащитника афроамериканского происхождения Джорджа Стила о негативной коннотации слова "негр", комиссия тогда не возбудила против Кирштейнса дело о нарушении этики.

В феврале 2023 года в комиссию по этике обратился исследователь Латвийского университета Мартиньш Капранс, призывая дать оценку словам Кирштейнса в интервью журналу Privātā dzīve. Кирштейнс заявил, что прежде чем "избавиться" от оппозиционного депутата Глории Гревцовой, "избавиться" нужно от латвийских профессоров, в том числе Капранса. Заявление Капранса не рассматривалось, так как комиссия Сейма по этике не может возбудить дело по заявлению частного лица.

В 13-м Сейме комиссия по этике решила вынести Кирштейнсу устное предупреждение. Тогда в ответ на сообщение помощницы депутата Мариса Мичеревскиса Теодоры Левренце о смерти ее отца он заявил: "Забавно, если бы не было папы, а вместо него были бы две лесбиянки, как бы на свет появлялись сторонники гражданского партнерства?".

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