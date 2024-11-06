С 2025 года из-за снижения объема государственной поддержки у жителей в счетах за электричество возрастут платежи за услугу распределения, хотя сами значения тарифов на распределение в следующем году не изменятся, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK, Регулятор).

В Регуляторе отмечают, что хотя тарифы останутся неизменными, с 1 января 2025 года для населения платежи за услуги распределения электроэнергии немного возрастут, поскольку уменьшится объем государственной поддержки. Государство оказывает такую помощь с января 2024 года в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", устанавливая лимит увеличения фиксированной части тарифа на распределение для большинства подключений частных лиц.

Соответственно, фактическая стоимость фиксированной части тарифа на распределение для домохозяйств, мощность подключений которых составляет однофазные (1F) и 16-25 ампер (A) или трехфазные 16-25A, увеличится на 2-6 евро, не считая налога на добавленную стоимость (НДС).

Эти изменения жители увидят в счетах уже с февраля 2025 года.

Представители "Sadales tīkls" отмечают, что в соответствии с изменениями Закона "О рынке электроэнергии", принятыми в Сейме в ноябре 2023 года, государственная поддержка тарифа на распределение электроэнергии для частных лиц с подключениями 1F 16-25A и 3F 16-25A будет действовать и в 2025 году, однако ее объем сократится. В то же время, установленные SPRK в конце 2023 года тарифы на распределение электроэнергии останутся неизменными и в 2025 году, таким образом, для подключений частных лиц, на которые не распространяется государственная поддержка, плата за распределительные услуги с января останется такой же, как в 2024 году.

В соответствии с установленными в законе принципами поддержки, с 1 января 2025 года для подключений частных лиц с тарифным планом Pamata ("Основной") увеличится фактическая плата за поддержание мощности. В частности, для подключений 1F плата увеличится на два-три евро без НДС, а для подключений 3F — на четыре-шесть евро без НДС.

Возможные другие изменения в счетах клиентов за электроэнергию в 2025 году будут связаны не с услугами распределения, а с изменениями объемов потребления или с изменениями торговой цены на киловатт-час электроэнергии, отмечает компания.

На сайте sadalestikls.lv доступен обновленный калькулятор тарифов, с помощью которого жители могут проверить, будут ли и какие изменения в счете ожидаются для их домохозяйства.

В то же время SPRK отмечает, что Регулятор оценил информацию, представленную компанией АО "Sadales tīkls" о расходах на деятельность в 2024 году, и пришел к выводу, что в следующем году не требуется пересмотр тарифов на услуги распределительной системы электроэнергии.

Регулируемый остаток "Sadales tīkls" по второму тарифному периоду — 2024 год — является положительным и составляет 0,9% от планируемых эксплуатационных расходов за тарифный период. Поскольку этот остаток не превышает 1% от планируемых эксплуатационных расходов в этом периоде, в соответствии с методикой расчета тарифов на услуги распределения электроэнергии оператор системы учитывает этот остаток при определении соответствующей корректировки доходов на следующий тарифный период или следующий регулируемый период.

Чтобы обеспечить стабильные тарифы на услуги распределительной системы, этот остаток не будет учтен в следующем тарифном периоде, сообщает SPRK.

Это означает, что SPRK примет решение о возможных изменениях тарифов с 1 января 2026 года только после того, как будет рассчитан остаток регуляторного счета за третий тарифный период — 2025 год.

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