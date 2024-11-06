Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду поддержала изменения к Закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств", которые предусматривают обязательное обязательное страхование гражданской ответственности (ОКТА) для электросамокатов.

Чтобы изменения вступили в силу, законопроект еще должен быть рассмотрен в окончательном чтении на заседании Сейма.

Страхование для самокатов вводится, поскольку ущерб, причиненный в ДТП с их участием, может быть достаточно серьезным. С 1 апреля этого года регистрация электросамокатов в Дирекции дорожной безопасности стала обязательной, и планируется, что требование о страховании вступит в силу 1 января следующего года.

Прогнозируется, что стоимость полиса ОКТА для электросамокатов, как и для мопедов, может составить от 24 до 50 евро в год.

Также предполагается увеличение предела возмещения ущерба. За ущерб, причиненный человеку в ДТП, компенсация может быть выплачена в размере до 6,45 миллиона евро, вместо текущих 5,2 миллиона евро, независимо от количества пострадавших.

Для ущерба имуществу предел возмещения планируется увеличить с текущих 1,05 миллиона евро до 1,3 миллиона евро, независимо от количества третьих лиц.

Также в законопроекте предусмотрено обеспечение быстрой и полной компенсации пострадавшим, если страховая компания транспортного средства, признанная ответственным за ДТП, объявит о своем банкротстве или ликвидации.

Планируется, что убытки будут покрываться из гарантийного фонда обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, если процесс неплатежеспособности или ликвидации начат для зарегистрированной в Латвии страховой компании, либо для страховой компании, зарегистрированной в государстве Европейской экономической зоны, при условии, что убытки причинены резиденту Латвии.

Кроме того, поправки уточнят нормы, касающиеся происшествий с участием прицепов, буксируемых транспортными средствами, а также улучшить сотрудничество учреждений по обмену информацией и обработке персональных данных.

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