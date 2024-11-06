В здании Сейма на улице Екаба, 11, будет установлен киоск самообслуживания после того, как в третий раз безрезультатно завершился конкурс по аренде помещений для оказания услуг общественного питания. То есть, никто из предпринимателей не захотел открыть столовую или кафе в парламенте.

Поскольку прежний поставщик услуг общественного питания больше не арендует помещение, Сейм неоднократно предлагал предприятиям подавать заявки. Однако и третий конкурс закончился безрезультатно.

При этом четыре претендента подали заявки на установку киоска самообслуживания. С двумя претендентами - SIA "Sanitex" и SIA "12eat Latvija" - заключены договоры аренды части помещения для установки киоска самообслуживания на 24 месяца с правом продления договора еще на 24 месяца.

В четверг, 7 ноября, первый киоск самообслуживания будет открыт в столовой Сейма. Второй киоск планируется открыть в начале декабря.

Ранее в Сейме услуги общественного питания предоставляло SIA "MISE.VK".

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