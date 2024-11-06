Стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в Латвии может составить около 5 млрд евро, почти на 1,5 млрд меньше, чем предполагалось ранее. Сэкономить планируется за счет шумовых стен и соединений с автодорогами, а также отказавшись от соединения от Мисы до Рижского аэропорта. При этом Латвия — единственная из стран Балтии, где строительство основной трассы еще не началось, пишет LSM+.

Хотя публично высказывались опасения, что в 2030 году рельсы европейского стандарта во всех трех странах Балтии построены не будут, в среду, 6 ноября, со стороны ответственного за весь проект предприятия RB Rail прозвучало , что срок остается в силе. Но стоимость проекта меняется.

В июне стоимость первой очереди проекта в масштабах региона оценивали более чем в 15 млрд евро. Сейчас сумма снизилась на миллиард. При этом в Латвии первая очередь может обойтись в 5 млрд евро вместо 6,4 млрд.

Экономия объясняется в том числе тем, что в летние расчеты было включено соединение между Рижским аэропортом и Мисой более чем за 900 млн евро. Предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (отвечает за латвийскую часть Rail Baltica) проинформировало, что сейчас предполагается профинансировать этот участок, например, с помощью публично-частного партнерства. Еще около 400 млн евро можно сэкономить, построив меньше противошумовых стен и соединений с автодорогами.

Намерение соединить аэропорт с рижским Центральным вокзалом железной дорогой широкой колеи (1 520 мм) остается в силе. Предполагается, что между обеими станциями каждые 30 минут будут курсировать электрички Škoda, проводя в пути 15 минут. Также предусмотрено модернизировать станции "Торнякалнс", "Засулаукс" и "Иманта". Это соединение может быть завершено где-то в 2027 году. А до 2029-го предполагается улучшить участок Центральный вокзал — Даугавкрасти, где пассажиры смогут пересесть на быстроходный поезд.

При этом Латвия — единственная из стран Балтии, где еще не начали строительство основной трассы Rail Baltica.

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