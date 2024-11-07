Заболеваемость гриппом и Covid-19 в Латвии на прошлой неделе немного выросла: 63 человека с диагнозом Covid-19 были госпитализированы, трое — умерли, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе семейные врачи зарегистрировали 27 случаев гриппа, что на 11 больше, чем неделей ранее.

Два случая были зарегистрированы в возрастной группе от 5 до 14 лет, 15 случаев — в возрастной группе от 15 до 64 лет, и десять случаев — в возрастной группе старше 65 лет.

Случаи гриппа были зафиксированы в Юрмале, Лиепае и Риге. Сегодня уровень заболеваемости гриппом в Латвии остается очень низким, но несколько выше, чем в предыдущие сезоны, сообщают в SPKC.

В то же время на прошлой неделе было лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания Covid-19, что на семь случаев (или 10,9%) меньше, чем неделей ранее.

За неделю было проведено 677 тестов, что на 18,1% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Доля положительных тестов увеличилась до 8,4%.

В общей сложности 120 пациентов с инфекцией Covid-19 проходили лечение в больницах на прошлой неделе, при этом у 46,7% из них основной диагноз был Covid-19.

На предыдущей неделе зарегистрировано три случая смерти пациентов с Covid-19. За последние пять недель зафиксировано 38 случаев смерти среди пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

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