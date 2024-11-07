В четверг, 7 ноября, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону "Об освобождении физического лица от долговых обязательств", предусматривающие расширение круга лиц, которые смогут освободиться от долговых обязательств с помощью закона.

Сейчас возможность списания долговых обязательств доступна только лицам, чьи средние доходы не достигают минимальной заработной платы в стране. И это касается только лиц, которые в течение последних 12 месяцев до подачи заявления имели статус малоимущих или малообеспеченных хотя бы три месяца.

Законопроект предлагает не ограничивать применение закона к только малообеспеченным и малоимущим лицам, добавив к категориям лиц, имеющим право на правовой процесс освобождения от долгов, новые группы. Планируется включить в регулирование также лиц, получающих пенсию по инвалидности, лиц, получающих пенсию по возрасту, многодетные семьи, а также лиц, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.

Также предусматривается небольшое повышение порога доходов, позволяющего претендовать на освобождение от долгов. Это позволит применять минимальный коэффициент к существующему критерию, согласно которому средний доход лица соответствует минимальной заработной плате.

Предлагается не ограничивать первоначальный объем подлежащих списанию долговых обязательств размером минимальной заработной платы, поскольку это слишком высокий порог, который не позволяет достичь цели закона. В аннотации к законопроекту говорится, что процесс освобождения от долговых обязательств будет полезно применять и к меньшим суммам кредита. Следует учитывать, что за нотариальные услуги лицу необходимо оплатить пошлину, что служит гарантией против инициирования процесса освобождения от долгов ради незначительных сумм, поясняют авторы предложения.

С учетом практического опыта, полученного в ходе реализации закона, предлагается также внести несколько поправок, которые сократят бюрократию и устранят отдельные административно сложные требования закона, выполнение которых затруднительно для частных лиц.

Поправки также предусматривают возможность начала процесса освобождения от долговых обязательств в случаях, когда имеется неполная информация, а также в ситуациях, когда информация ожидается от кредитора.

Предлагается также установить право присяжного нотариуса получать информацию от государственных и муниципальных учреждений, а также от кредиторов. На практике это означает, что заявитель сможет получить помощь нотариуса в сборе информации, если не в состоянии сделать это самостоятельно.

Также предложено внести поправки в несколько статей закона с целью ускорить процесс освобождения от долговых обязательств.

Планируется повысить порог доходов, позволяющий претендовать на списание долгов. Предполагается, что возможность списания кредитных обязательств будет также у тех жителей, чьи доходы не превышают минимальную зарплату в стране, с применением коэффициента 1,5. Это расширит группы социального риска, включая лиц, получающих пенсию по инвалидности или по возрасту, многодетные семьи, а также тех, кто имеет на иждивении ребенка с инвалидностью.

Также планируется, что можно будет списывать меньшую сумму долга, а не только ту, которая превышает размер минимальной зарплаты. Общий размер основного долга и дополнительных обязательств по-прежнему не должен будет превышать 5000 евро, как и в настоящее время.

Сейчас возможность списания долговых обязательств доступна только лицам, чьи средние доходы не достигают минимальной месячной заработной платы в стране. И это касается только лиц, которые в течение последних 12 месяцев до подачи заявления имели статус малоимущих или малообеспеченных хотя бы три месяца.

14 мая этого года поправки подали представители коалиционных партий - "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Авторы предложения ранее поясняли, что предлагаемые изменения будут способствовать восстановлению платежеспособности социально уязвимых групп и малообеспеченных лиц, а также снизят стигматизацию этих групп общества. Это поможет уменьшить социальное неравенство в обществе.

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