Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") должен обязательно показать результат до принятия бюджета, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью журналу Ir, коммунтируя проблемы с проектом Rail Baltica.

"Мне были заданы вопросы про министра сообщения. У него очень сложная отрасль. Не всегда результаты работы такие, какими бы я хотела их видеть. Я оцениваю людей по результатам их работы", - пояснила Силиня.

Бришкенс должен показать результат до принятия бюджета. "Нам нужно понять, какой будет модель управления Rail Baltica, потому что нынешняя модель не дает нам того результата, чтобы мы могли легко понять, каковы расходы. Чтобы мы поняли, что было сэкономлено, какой будет самоотдача, как мы двигаемся по этапам вперед - этого я еще не дождалась", - признала глава правительства.

В интервью Силиня отметила, что больше не хочет принимать никаких решений без четкого понимания того, сколько это будет стоить. "Конечно, я хочу, чтобы мы жили в современной среде, но я не хочу, чтобы люди платили неадекватную цену за продукт, который мы не знаем, когда сможем начать использовать", - подчеркнула премьер-министр.

Сообщалось, что правительство планирует рассмотреть в ноябре предложение Министерства транспорта о поэтапном строительстве основного маршрута Rail Baltica, который должен быть завершен к 2030 году в соответствии с обязательствами перед Европейской комиссией.

Руководитель балтийской компании RB Rail Марко Кивила заявил ERR, что в настоящее время Латвия имеет финансирование для этапа к югу от Риги в сторону Литвы,а до конца следующего года нужно завершить проектирование южного участка железной дороги. Поэтому Латвия будет строить участок до границы с Эстонией в последнюю очередь.

Компания Rail Baltic Estonia, отвечающая за проект в Эстонии, сообщила, что в Эстонии железнодорожная линия до Пярну будет завершена раньше срока.

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