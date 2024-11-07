В четверг, 7 ноября, Сейм удовлетворил запрос прокуратуры и дал согласие на начало уголовного преследования депутата Юриса Яковинса (Союз "зеленых" и крестьян).

За выдачу Яковинса проголосовали почти все присутствующие депутата, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмита, которые воздержались, а также большинства депутатов из оппозиционной фракции "Латвии на первом месте", которые решили не участвовать в голосовании.

С трибуны Яковинс сравнил ситуацию с "расхлебыванием каши", отрицая свою вину по выдвинутым обвинениям. Депутат призвал поддержать его передачу для уголовного преследования, чтобы можно было "нормально решить все эти вопросы". "Посмотрим, кто в этот раз окажется сильнее — опытные медики или молодые юристы, которые сейчас работают в KNAB", — сказал Яковин.

С запросом о выдаче Яковинса в Сейм обратилась прокуратура по расследованию преступлений на службе в государственных учреждений.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призвало прокуратуру предъявить обвинение депутату Сейма и семейному врачу Юрису Яковисну и двум адвокатам — Эдгару Атлацису и Агнесе Кауце — в рамках уголовного дела о возможной подделке документа.

KNAB проинформировало, что имеет доказательства того, что два адвоката вместе с семейным врачом, возможно, добились подачи в суд поддельной выписки из медицинской карты амбулаторного пациента в как документа, оправдывающего неявку стороны адвокатуры на заседание. В результате преступной деятельности этих лиц суд отложил рассмотрение гражданского дела.

Доказательства, собранные в ходе расследования KNAB, дают достаточно оснований утверждать, что адвокат, специализирующийся на предоставлении различных юридических услуг, подстрекал семейного врача к подделке выписки из медицинской карты адвоката.

В свою очередь, присяжный адвокат, возможно, представила в Видземский районный суд поддельную выписку о своем состоянии здоровья и указания врача, добиваясь этим, чтобы заседание было отложено, а судебное разбирательство затянулось, считает KNAB.

KNAB обращает внимание, что больничные листы, выписки и другие заключения о состоянии здоровья физического лица, предоставленные медицинскими работниками, считаются документами в соответствии с Уголовным законом. Таким образом, подготовка и выдача выписки с ложной информацией о фактическом состоянии здоровья пациента расценивается как подделка документа.

KNAB предложил прокуратуре предъявить обвинение адвокату за подстрекательство к подделке освобождающего от обязательств документа, а также обвинить семейного врача за подделку и адвоката за использование поддельного документа.

Регламент работы Сейма гласит, что парламент принимает решение о согласии на уголовное преследование члена парламента после отчета Комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Если Сейм согласится, депутат сможет продолжать работать и участвовать в голосованиях. Во время уголовного преследования прокуратура и суд могут применять к депутату все необходимые меры.

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