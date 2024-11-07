Второй срок Дональда Трампа в должности президента США свидетельствует о необходимости возобновить дискуссии более единой оборонной структуры Европы, заявил в интервью агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе.

После выборов президента США международная ситуация стала непредсказуемой, поскольку и сам Трамп непредсказуем, и сфера безопасности не является исключением, отметил Граубе. Он также добавил, что сначала нужно подождать, как Трамп расставит приоритеты в своей повестке, тем более что в предвыборный период в США доминировали внутренние проблемы. "Ситуация не радужная, но нет смысла впадать в депрессию, нужно просто подождать", — добавил эксперт.

В этой ситуации Граубе считает, что Европе, особенно крупным государствам, придется очень серьезно пересмотреть свой подход к собственной обороне и дальнейшему вкладу в НАТО.

"Не удивлюсь, если сейчас настало время вернуться к вопросу, к которому я всегда относился скептически, — а именно, к созданию более единой оборонной структуры Европы. Такая структура, которую я не хотел бы называть Европейской армией, не должна дублировать силы НАТО. Вместе с тем это могло бы стать одним из способов усилить оборону Европы", — подчеркнул Граубе.

В отношении Балтии одним из способов укрепления обороны могла бы стать усиленная кооперация со странами Северной Европы. У Балтии в этом плане даже есть некоторые предпосылки, так как, например, на базе в Адажи размещен штаб многонациональной дивизии НАТО "Север", а в следующем году в Латвии будет размещен батальон армии Швеции.

Это сложные вопросы, но о них необходимо вести дискуссии, поскольку ситуация с безопасностью может потребовать размышлений в таких категориях, учитывая, как Трамп может рассматривать участие США в трансатлантическом сотрудничестве, особенно в контексте войны в Украине, отметил Граубе.

В то же время, если Трамп не сократит поддержку безопасности Европы, то Балтия и Польша, судя по его первому президентскому сроку, могут получить даже большую военную помощь. Несмотря на увеличение помощи, Балтия понесет стратегический проигрыш, если Трамп при этом будет решать вопросы войны в пользу России, рассуждал Граубе.

В то же время бывший командующий НВС подчеркнул, что пост президента США все еще занимает Джо Байден, который до инаугурации Трампа может принять решения, способствующие победе Украины.

На вопрос, как на избрание Трампа отреагирует Путин, продолжающий войну в Украине, эксперт ответил, что на данный момент Путин не способен существенно изменить ситуацию на фронте, поскольку приближаются неблагоприятные зимние условия для ведения боевых действий, а у России не хватает ресурсов, которые не бесконечны. "Ключевым фактором является способность Украины выдержать огромный прессинг и текущую инициативу России, учитывая ограниченные поставки западного оружия в Украину", — подчеркнул эксперт.

В то же время, конечно, неопределенность создает участие северокорейских солдат, однако озвученный объем вовлеченных войск не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте.

Как уже сообщалось, республиканский кандидат, экс-президент Дональд Трамп, победил на президентских выборах США, которые состоялись во вторник, 5 ноября.

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