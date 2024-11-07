В четверг, 7 ноября, депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к Уголовно-процессуальному закону, которые предусматривают возможность применения электронного контроля (электронный браслет) в качестве меры пресечения к лицам, склонным к насилию, сообщили порталу Delfi в пресс-службе парламента.

Поправки направлены на уменьшение насилия в семьях, а также должны способствовать безопасности в обществе в целом.

Электронное наблюдение и меры интенсивного контроля и ограничения свободного передвижения лиц, склонных к насилию, будут применяться по решению суда. Для осуществления электронного мониторинга к телу прикрепляется электронное устройство, позволяющее отслеживать присутствие человека в определенном месте и в установленное время.

Поправки предусматривают, что к подозреваемому или обвиняемому в насилии, которому в качестве меры безопасности запрещено приближаться к определенному лицу или месту, и который помещен под надзор полиции или под домашний арест, можно будет применять электронный контроль. Это возможно только в случае, если подозреваемый или обвиняемый представляет повышенную опасность применения насилия в отношении другого лица.

По мнению авторов законопроекта, электронный контроль может быть применен в среднем к 400 подозреваемым или обвиняемым в год.

Ожидается, что исполнение меры безопасности будет контролировать Государственная полиция. В свою очередь, порядок осуществления указанного надзора еще предстоит определить Кабинету министров.

Изменения к действующему законодательству вступят в силу с 1 июля 2025 года.

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