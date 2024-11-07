В четверг, 7 ноября, в здании Сейма открылся продуктовый киоск самообслуживания, где депутаты и посетители парламента могут купить бутерброды, закуски и сладости.

Как сообщает агентство LETA, в киоске продаются различные виды бутербродов, солянка, плов и другие блюда. Также в киоске можно купить шоколадные батончики и различные напитки, например, лимонад и кофе.

Бутерброды продаются по цене около 3 евро, 300-граммовая порция плова обойдется почти в 4 евро, порция солянки стоит 3,49 евро, а порция фасоли с чили - 4,30 евро.

Еще один киоск планируется открыть в начале декабря.

Агентство LETA уже сообщало, что в третий раз подряд после безрезультатного конкурса на аренду помещения для оказания услуг общественного питания в здании Сейма на улице Екаба 11 было решено установить киоск самообслуживания.

Как сообщает пресс-служба Сейма, поскольку прежний поставщик услуг общественного питания больше не арендует помещение, Сейм неоднократно приглашал новые предприятия общественного питания подать заявку. Третий повторный конкурс также закончился безрезультатно.

На конкурс по установке киоска самообслуживания подали заявки четыре претендента. С двумя участниками конкурса - Sanitex и 12eat Latvija - заключены договоры аренды части помещений для установки киоска самообслуживания на 24 месяца с правом продления договора еще на 24 месяца.

Основной капитал 12eat Latvija составляет 50 000 евро. Уставной капитал ООО 12eat Latvija составляет 50 000 евро. В прошлом году оборот предприятия составил 1,54 миллиона евро, а прибыль - 10 900 евро. Владельцем компании является литовец Мантс Агентс. Основной капитал Sanitex составляет 1 790 299 евро. В прошлом году ее оборот составил 493,1 млн евро, а прибыль - 11,39 млн евро. Владельцем компании является поляк Станислав Петр Михневич.

Вопрос о том, будут ли в здании Сейма в будущем предоставляться услуги общественного питания, обсуждается уже давно.

Столовая Сейма была закрыта на неопределенный срок, так как предыдущий арендатор не продлил договор аренды, а нового поставщика услуг до сих пор нет.

Чтобы привлечь представителей отрасли к участию в конкурсе, информация о возможностях аренды помещений была распространена среди максимально широкого круга потенциальных заинтересованных лиц, включая Латвийскую ассоциацию предприятий общественного питания.

Депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") критически оценил сложившуюся ситуацию, заявив, что "похоже, что предприятия общественного питания согласились бойкотировать предложение об аренде кафе Сейма". Шлесерс предположил, что предприятия общественного питания не хотят предоставлять услуги, потому что налог на добавленную стоимость не снижается.

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