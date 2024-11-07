Сопредседатель "Согласия", депутат Рижской думы Андрис Морозов, который назывался как кандидат в мэры Риги на предстоящих выборах, покинул партийные ряды и сложил с себя полномочия сопредседателя партии. Об этом политик сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Когда 12 лет назад я пришёл в "Согласие" я видел в ней партию, которая готова положить все свои силы на сплочение нашего общества, не исключая из него никого. Партию, которая умеет слышать и слушать все мнения, анализировать настроения общества, не отмахиваться от мнения своих избирателей, даже если оно кажется ошибочным кому-то из высшего руководства", - говорится в заявлении Морозова: "Последние два года я пытался и спорить, и идти на компромиссы, и пытаться понять логику ряда своих однопартийцев, но тщетно. И любому терпению приходит конец".

Андрис Морозов подчеркнул, что уважает многих членов Социал-демократической партии "Согласие", и именно по этой причине считает неправильным оставаться рядом, если не соглашаешься с аргументами. В то же время никакой информации о том, что именно стало причиной разногласий с однопартийцами, Морозов не предоставляет.

"Я честно и прямо говорю, что, на мой взгляд, сегодня СДП "Согласие" не может быть объединяющей силой, которая могла бы создать из всех жителей Латвии единую политическую нацию", - считает Морозов.

В январе 2023 года на партийном конгрессе после провала на выборах председатель "Согласия", бывший многолетний глава парламентской фракции Янис Урбанович, взяв на себя ответственность за неудачу, покинул пост. Сопредседателями были избраны депутат Европарламента Нил Ушаков, депутат Рижской думы Андрис Морозов и бывший депутат Сейма Регина Лочмеле.

Андрис Морозов также назывался в качестве локомотива - и кандидата в мэры - на предстоящих в июне 2025 года выборах в Рижскую думу.

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