Различные политические группы в Европейском парламенте (ЕП) придерживаются различных взглядов на то, как лучше сделать экономику Европейского союза (ЕС) более конкурентоспособной, хотя депутаты поддерживают идею работы над тем, чтобы сделать ее более сильной и устойчивой, сообщил журналистам в четверг, 7 ноября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

Депутаты ЕП смогли задать вопросы политику, который был выдвинут на пост комиссара по экономике и производительности. Домбровскис, который также будет отвечать за вопросы "внедрения и упрощения", подчеркнул, что по многим вопросам будет важно найти правильный политический баланс между различными политическими группами, чтобы предложения получили поддержку большинства европарламентариев.

В своей вступительной речи он подчеркнул, что ЕС должен облегчить создание и развитие бизнеса, помочь людям развить необходимые навыки и сократить бюрократию, продолжая при этом совершенствовать социальную справедливость и сплоченность. Отвечая на вопрос о том, в каких сферах блок может добиться сокращения бюрократии, Домбровскис пояснил, что ЕК поставила конкурентоспособность ЕС на первое место в своей повестке дня, и одним из направлений ее работы является сокращение бюрократии.

По словам заместителя председателя ЕК, также были установлены количественные цели, такие как снижение регуляторного бремени на 25% для бизнеса и на 35% для малых и средних предприятий. Домбровскис отметил, что конкретные области политики еще предстоит определить, и это будет одной из первых задач новой ЕК, но предприятия и другие организации указывают на вопросы, касающиеся требований к информации об устойчивом развитии, правил защиты данных.

Бюрократия также упоминается в связи с освоением средств ЕС, включая Фонд восстановления и устойчивости. Он подчеркнул, что речь идет о широком спектре областей и что в ближайшие месяцы новый состав ЕК представит более обширное видение того, как будет осуществляться эта работа.

Говоря о привлечении ресурсов для Украины, Домбровскис упомянул о достигнутом на уровне G7 соглашении о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов США. ЕС выделит 18,1 миллиарда евро, а США - 20 миллиардов долларов. По его мнению, это должно покрыть финансовые потребности Украины на весь следующий год и, возможно, на 2026 год.

Домбровскис подчеркнул, что сумма средств является значительной и дополняет программу в 50 миллиардов евро, поддерживаемую на уровне ЕС. По его мнению, нынешняя администрация США должна предпринять необходимые действия, чтобы обеспечить финансирование Украины в размере 20 миллиардов долларов.

Говоря о дальнейшей поддержке Украины, Домбровскис отметил, что необходимо обсудить с администрацией Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, какие шаги будут предприняты в отношении военной и финансовой поддержки Украины, а также санкций против России. Он подчеркнул, что сейчас сложно делать точные прогнозы, но ни для кого не секрет, какие политические сигналы подал Трамп в предвыборный период. Но ЕС готов к дискуссиям с новой администрацией США, сказал он.

Он также признал, что ЕС готов сотрудничать и решать эти вопросы с США, поскольку США являются стратегическим и крупнейшим инвестиционным и торговым партнером ЕС. Домбровскис отметил, что сотрудничество с США важно как в экономическом, так и в геополитическом плане. Политик напомнил, что во время первого президентства Трампа США ввели "необоснованные" тарифы на экспорт стали и алюминия из ЕС, на что ЕС был вынужден реагировать ответными тарифами на американские товары. Он выразил надежду, что подобных сценариев удастся избежать, поскольку в данной геополитической ситуации демократическим странам важно работать вместе.

С 4 по 12 ноября в ЕП проводятся слушания кандидатов на должности комиссаров. Каждое слушание длится три часа.

Сразу после слушаний председатели одного или нескольких соответствующих комитетов ЕП и представители политических групп, или координаторы, встретятся, чтобы оценить, обладают ли кандидаты необходимой квалификацией для назначения комиссаром и для выполнения возложенных на него конкретных обязанностей.

После завершения оценки координаторы в течение 24 часов направят конфиденциальное рекомендательное письмо, которое будет рассмотрено Конференцией председателей комитетов, а затем передано в Конференцию председателей.

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