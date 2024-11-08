Лучше плохой мир, чем хорошая война, — так о войне России против Украины сегодня утром в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения высказался лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.

Шлесерс выразил надежду, что следующий президент США Дональд Трамп добьется скорого окончания войны. Более подробно свое мнение о мирных условиях Шлесерс не раскрыл, в то время как украинские политики выразили обеспокоенность, чтобы Украине не навязали фактически одностороннее отступление или капитуляцию.

Оппозиционный политик упрекнул "элиту латвийской власти" за то, что в формировании политических отношений с США она до сих пор фактически работала только с демократами, в то время как сейчас к власти пришли республиканцы.

"Мир изменится," — заявил Шлесерс, повторно отметив, что и в Латвии необходимо сменить существующую либеральную власть. Поэтому, по его словам, до следующих выборов он будет работать над консолидацией политиков и граждан, представляющих христианские ценности.

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