В понедельник, 11 ноября, в Риге в течение всего дня будут проходить различные мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса. Ограничения движения в Пардаугаве начнут действовать уже вечером в субботу, 9 ноября. Также с вечера с вечера субботы, 9 ноября, до полудня вторника, 12 ноября, по некоторым маршрутам автобусы будут курсировать по измененным маршрутам. Вечером, 11 ноября, в День Лачплесиса будет закрыт для движения участке от Каменного до Вантового моста.

С субботы, 9 ноября, с 20.00 до вторника, 12 ноября, до 12.00 движение транспорта будет закрыто на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до разворотного пункта на улице Херманя. В указанный период также будут внесены изменения в маршруты нескольких автобусов. Подробнее об изменениях в маршрутах общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

В понедельник, 11 ноября, с 17.00 до 24.00 будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Вантового моста до Каменного моста.

В День Лачплесиса с 12.50 до 13.15 Военная полиция Национальных вооруженных сил (НВС) и Государственная полиция при необходимости ограничат или закроют движение транспорта и пешеходов на перекрестках площади Пилс и улицы Муйтас, площади Пилс и улицы Торня (у Банка Латвии), площади Пилс и улицы Цитаделес, а также на самой площади Пилс.

В понедельник, 11 ноября, с 16.40 от Рижского Братского кладбища до площади Свободы и набережной 11 ноября пройдет факельное шествие.

Шествие будет двигаться по маршруту: Рижское Братское кладбище – улица Вароню – улица Гауяс – улица Миера – улица Бривибас – бульвар Бривибас – площадь Свободы – улица Калькю – набережная 11 ноября. При необходимости Военная полиция НВС и Государственная полиция ограничат или перекроют движение на маршруте шествия.

Кроме того, в связи с мероприятиями Дня Лачплесиса в нескольких местах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные автомобили будут перемещены на ближайшее разрешенное место для стоянки.

С субботы, 9 ноября, с 8.00 и до вторника, 12 ноября, до 12.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Маза Нометню от улицы Ояра Вациеша до улицы Коклес, а также на участке улицы Херманя от улицы Ояра Вациеша до улицы Бариню.

В понедельник, 11 ноября, с 7.00 до 11.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке между площадью Гердера и Домской площадью (с обеих сторон), на самих площадях Гердера и Домской, а также на параллельном участке набережной 11 ноября от Полю гате до Бискапа гате. С 12.00 до 23.00 запрет на остановку и стоянку будет действовать на правой стороне набережной 11 ноября на участке от улицы Даугавас до Вантового моста.

Также в понедельник с 6.00 до 19.30, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Айзсаулес, на участках обеих сторон улицы Вароню от улицы Айзсаулес до здания по адресу Вароню, 3A (возле Рижского Братского кладбища), а также на парковке у Первого Лесного кладбища на улице Айзсаулес.

С мероприятиями, организованными Рижским самоуправлением по случаю Дня Лачплесиса и годовщины провозглашения независимости Латвии, можно подробнее ознакомиться на сайте kultura.riga.lv, а также следить за обновлениями в социальных сетях на страницах "Rīga" и "Rīgā notiek".

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