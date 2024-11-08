Министерство образования и науки (МОН) не пойдет на уступки и не смягчит по просьбе самоуправлений требование об обеспечении минимального количества учащихся в средних школах, расположенных в приграничных зонах, свидетельствует переданная на публичное обсуждение версия новой модели финансирования "Программа в школе".

При формировании сети школ в самоуправлениях по-прежнему определяющим критерием будет служить численность учеников. То есть, в школе должно быть не менее определенного министерством количества учеников - и это вопрос выживания учебного заведения.

Изначально МОН предлагало установить, что в приграничных самоуправлениях в группе 10-12-х классов должно быть не менее 60 учеников, но летом критерий было предложено снизить до 45 старшеклассников.

Латвийский союз самоуправлений тогда призвал министерство сократить минимальное число школьников еще на 15, определив 30 учеников в качестве минимального числа учащихся в 10-12-м классах и для школ в приграничной зоне Европейского союза.

В МОН с таким предложением не согласились. По меньшей мере 30 учеников в средней школе должны будут обеспечить только школы, обеспечивающие доступность. В докладе пока не конкретизируется, какие именно школы могут быть определены в качестве таковых.

МОН не предлагает изменений по критерию численности старшеклассников и в остальных самоуправлениях, в том числе в Добеле, Гулбене, Кулдиге, Лимбажи, Ливаны, Мадоне, Икшкиле, Лиелварде, Прейли, Салдусе и Талси. Союз самоуправлений ранее призвал снизить в них минимальный лимит числа учащихся на 30 учеников, определив в качестве минимального числа 90 учеников в группе 10-12 классов.

Согласно последнему предложению министерства, в приграничных школах в группах 1-3-го, 4-6-го и 7-9-го классов будет необходимо обеспечить не менее 15 учеников. Предыдущая версия модели предполагала, что в этих группах классов в приграничных школах должно быть не менее пяти обучающихся в классе.

Как сообщалось, десять из 13 приграничных школ, которые сейчас не соответствуют предложенным МОН критериям, необходимого количества учеников не достигают именно на этапе средней школы.

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