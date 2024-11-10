В пятницу, 8 ноября, на Эспланаде начались работы по установке катка, который откроется для посетителей в декабре, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Каток у памятника Райнису вокруг клумбы с розами будет открыт до 1 марта.
Планируется, что каток будет работать в этом месте в течение трех следующих зимних сезонов.
Ранее сообщалось, что в закупке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы выиграло объединение лиц ABMxAVIAN.
Согласно предложению оператора, общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.
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