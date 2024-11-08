Рижское самоуправление ожидает, что в грядущем зимнем сезоне будет 53 снежных дня и зарезервировало 7,3 миллиона евро на уборку тротуаров, сообщил исполнительный директор столицы Янис Ланге. Объем зарезервированных средств рассчитан, исходя из прогноза, основанного на предыдущем опыте. Погода может принести и сюрпризы.

Янис Ланге считает, что Рижское самоуправление готово к зиме. Впервые этой зимой самоуправление планирует централизованно убирать тротуары на всех улицах, принадлежащих самоуправлению. В то же время владельцам недвижимости самим придется обеспечить уборку подъездных путей, въездов и дворов.

Информацию о том, какие тротуары в Риге будут убираться централизованно, можно найти на сайте самоуправления "riga.lv" в разделе "Ziema" (Зима).

Ланге также сообщил, что на многих улицах Риги введены ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Это делается для облегчения уборки улиц.

Также ведется работа над созданием специального телефонного номера, по которому можно будет сообщать о неубранных улицах или тротуарах. На данный момент об этом можно сообщить по телефону 8000 1201.

Ланге призвал жителей Риги отнестись с пониманием и учитывать, что в период интенсивного снегопада могут возникать трудности с передвижением, и потребуется время, чтобы улицы были очищены.

Исполнительный директор сообщил агентству LETA, что планирует продолжить практику введения так называемых "снежных билетов" на проезд в общественном транспорте Риги во время сильных снегопадов. Это позволит водителям оставить личные автомобили дома и бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом.

Согласно информации, предоставленной Отделом внешних коммуникаций Рижской думы, обслуживание тротуаров на протяжении 1065 километров будет обеспечивать компания SIA "Hagberg" с использованием не менее 40 единиц техники, а самоуправление собственными силами будет поддерживать чистоту тротуаров в историческом центре Риги и в его охранной зоне с общей протяженностью улиц в 162 километров с использованием 26 единиц техники.

Также в этом году жители смогут бесплатно получить 50 килограммов противогололедного материала с содержанием песка. Запасено 300 тонн противогололедного материала, который предназначен как для выдачи жителям, так и для повседневных нужд самоуправления.

Этой зимой обслуживание проезжей части улиц в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять консорциум поставщиков "Roadeks un LAU"; в Латгальском предместье и Центральном районе — объединение SIA "Eco Baltia vide" и SIA CBF "Ļ-KO"; в Видземском предместье и Зиемельском районе — компания SIA "Vizii Urban". Обслуживание мостов на определенный срок, по результатам переговорной процедуры, будет выполнять компания SIA "Rīgas tilti".

Очистку магистральных улиц Риги будут выполнять 39 единиц техники, оснащенные снегоуборочными лопатами и разбрасывателями влажной соли и песка. Дополнительно для зимних работ может быть привлечено более 60 тракторов.

На повседневное зимнее обслуживание проезжей части предварительно может быть выделено около 16 миллионов евро, с учетом того, что сумма может варьироваться в зависимости от погодных условий и объема необходимых работ.

Как сообщалось, зимой 2022–2023 годов в Риге была начата централизованная уборка тротуаров в историческом центре. Прошлой зимой эта работа проводилась на улицах города 1-й и 2-й категорий. В этом году самоуправление планирует осуществлять централизованную уборку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности муниципалитета.

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