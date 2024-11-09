На этой неделе Центр по защите прав потребителей (PTAC) распространил сообщение об отзыве детских игрушек и аккумулятора для пылесоса, говорится в сообщении центра.

Так, предприятие розничной торговли детскими товарами Rūķītis отзывает игрушку-слизь — фиолетовую желеобразную массу "Rotaļlieta slaims". Решение принято после получения результатов лабораторного исследования, которое выявило слишком большое количество бора в исходном материале. Поэтому этот товар опасен для здоровья.

Чтобы вернуть потраченные на игрушку деньги, нужно принести её обратно в магазин, где она была куплена.

Компания XS Rotaļlietas отзывает игрушки RUBBABU, поскольку они были признаны небезопасными. Товар выделяет чрезмерное количество нитрозатворяющих веществ (канцерогенов) и опасен для здоровья.

Предприятие просит вернуть товар и получить деньги. Чек предъявлять не обязательно.

Fоtо: PTAC

Помимо того, компания Versuni Baltics Ltd отзывает аккумуляторы для беспроводных пылесосов Philips серий 2000 и 3000, так как получена информация об отдельных случаях, когда батарея загоралась после сильного удара, например, падения. Компания предлагает бесплатную замену этих батарей.

Если у вас пылесос Philips серии 2000 или 3000, зарегистрируйтесь на странице отзывов Philips или позвоните по телефону 68 688 956, чтобы узнать, как заменить аккумулятор и безопасно утилизировать старый.

Fоtо: PTAC

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