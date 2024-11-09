Юрис Пуце единогласно избран председателем партии "Для развития Латвии" на партийном съезде в субботу.

До сих пор Пуце был сопредседателем партии вместе с Иваром Иябсом и Артисом Пабриксом.

"Для развития Латвии" также объявила Пуце кандидатом от партии на пост мэра Риги на выборах в следующем году. Пуце был депутатом Рижской думы, депутатом парламента и министром охраны окружающей среды и регионального развития.

Четыре года назад Пуце подал в отставку с поста председателя "Для развития Латвии"" после того, как его обвинили в незаконном использовании автостоянки Рижской думы и уличили во лжи.

В новый состав правления партии также войдут Иябс, Пабрикс, Виестурс Зепс, Эдгар Яунупс, Айвар Оситис, Елена Ясаян, Элина Стапулоне, Вячеслав Домбровский, Артур Том Плешс и Артур Детлавс. До сих пор в состав правления "Для развития Латвии" входили семь человек.

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