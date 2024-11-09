Президиум Сейма предлагает предоставить Министерству иностранных дел возможность в 2025 году выплачивать дипломатам и сотрудникам дипломатической и консульской службы, работающим в посольствах Латвии в Израиле и Украине, более высокие надбавки к зарплате.

Президиум парламента подал соответствующие поправки к закону о дипломатической и консульской службе "для обеспечения непрерывного физического представительства и защиты интересов Латвии, оказания помощи и поддержки гражданам Латвии в странах, где объявлено военное положение и ведутся боевые действия, угрожающие жизни, здоровью и безопасности работников".

Президиум предлагает установить надбавки в размере 100% на один год, поскольку не предвидится, когда и когда будет отменено военное положение и прекратятся военные действия в Украине и Израиле.

В настоящее время МИД может установить за работу в этих странах надбавки в размере 50%.

В Украине, где ведутся военные действия, военное положение объявлено и продлевается на постоянной основе с 24 февраля 2022 года, а в Израиле - с 7 октября 2023 года.

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