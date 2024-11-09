В субботу, 9 ноября, на внеочередном съезде "Прогрессивных" единогласно сопредседателями партии избраны председатель фракции Сейма Андрис Шуваев и министр культуры Агнесе Лаце.

Шуваев и ранее был одним из двух сопредседателей партии, а Лаце заменила депутата Рижской думы Юстину Пантелееву, которая в этот раз не стала баллотироваться.

По словам Лаце, "Прогрессивные" поставили перед собой четкие и высокие цели для роста, ежедневной работы и успеха партии.

"Я никогда не буду уклоняться от открытых и честных переговоров с членами партии, я буду ставить перед "Прогрессивными" самые высокие и амбициозные цели на всех выборах и во всех форматах сотрудничества", - пообещала новоизбранная лидер партии.

В свою очередь, Шуваев отметил, что впереди у нового правления два непростых предвыборных года, и эти выборы определят будущее "Прогрессивных" в политике.

Правление партии избрано в расширенном составе, теперь в нем будет 11 членов вместо прежних девяти.

Наряду с Шуваевым и Лаце в правление были избраны депутат Сейма Майрита Лусе, депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс, депутат Сейма Яна Симановска, парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка, внештатный советник министра культуры Паула Звейниеце, евродепутат Мартиньш Стакис, парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич и кандидат от "Прогрессивных" на последних президентских выборах Элина Пинто. В состав правления также войдет Марта Богустова, выдвинутая молодежной организацией "Протест".

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