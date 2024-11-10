Бывший член Русского союза Латвии (РСЛ), а ныне независимый депутат Рижской думы Яков Плинер призывает отменить решение Рижской думы о демонтаже памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщает агентство LETA.

Плинер подал это предложение на заседание комитета по городскому развитию, которое состоится в понедельник, 11 ноября.

16 октября Рижская дума одобрила демонтаж и перенос памятника Барклаю де Толли в парке Эспланады. Спустя несколько недель памятник и весь постамент были демонтированы.

На заседании думы против этого решения голосовали депутаты от "Согласия", РСЛ, депутат от "Честь служить Риге" Наталия Абола. Воздержались депутаты от партий "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге", а отсутствовали Игорь Соломатин ("Согласие") и независимый депутат Плинер.

По мнению Якова Плинера, решение о демонтаже памятника Барклаю де Толли и других памятников было принято "неожиданно, без всестороннего анализа и подготовки".

По его словам, демонтаж и перенос памятников не был предметом опроса рижан, не было экспертной оценки их исторической и художественной ценности, не было финансовых расчетов, и демонтаж памятников стал предвыборной рекламой для определенных политиков.

Как предлагает Плинер, необходимо провести опрос рижан по вопросу демонтажа памятников, провести экспертную оценку, финансовые расчеты и принять решение по этому вопросу до конца года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !