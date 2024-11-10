Размещение в Старой Риге новой уличной мебели (скамеек) и зеленых насаждений обойдется городскому бюджету в 609 тысяч евро, выяснило агентство LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Чтобы сделать среду Старой Риги более привлекательной для жителей и туристов, до 18 ноября в Вецриге планируют установить новые скамейки, велопарковки и более 50 контейнеров для зелени (деревья и кусты). Монтаж элементов благоустройства завершится к 18 ноября, когда Латвия отмечат государственный праздник.

Планируется заменить элементы, уже отслужившие свой срок, и создать новые зоны отдыха. Их дизайн будет эргономичным, визуально привлекательным и подходящим для городских условий, а также прочным и безопасным для пользователей, сообщает Рижская дума.

Благоустройство Старой Риги началось летом, когда на Ратушной и Домской площадях установили новые скамейки. В ноябре работы продолжаются и всего в этом месяце планируется разместить более 50 скамеек цилиндрической и классической формы со спинкой. А на улице Вальню будут скамейки со встроенными контейнерами для растений.

Новые скамейки будут расположены на Ратушной площади, площади Реформации, Домской площади, улицах Вальню, Скарню и Калею. На Набережной 11 ноября тоже планируют разместить новые скамейки.

Кроме того, на Ратушной площади и площади Реформации в Старой Риге будет размещено несколько новых стоянок для велосипедов.

В целом этой осенью улицы, площади, парки и скверы Риги украсят более 280 древесно-кустарниковых насаждений.

С размещением элементов благоустройства на улице Вальню уменьшится количество немаркированных парковочных мест. На участке от улицы Смилшу до улицы Калкю стане на шесть парковочных мест меньше, а на участке от улицы Аудею до улицы 13 января изменится организация парковочных мест – с наклонной на параллельную.

Благоустройство Старой Риги продолжится и весной 2025-го, когда будут установлены более 30 зеленых контейнеров с деревьями и кустарниками, новые скамейки, а также появятся новые места для отдыха. Две самые большие группы элементов озеленения с небольшими растениями будут созданы на площади Реформации и на пересечении улиц Вальню и Смилшу.

В Рижской думе агентству LETA пояснили, что стоимость всех элементов благоустройства Старой Риги, которые самоуправление уже разместило и разместит в Старой Риге до весны 2025 года, составляет 609 тысяч евро (включая налог на добавленную стоимость).

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