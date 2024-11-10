В Пардаугаве, на территории Рижской средней школы имени Яниса Штейнхауэра (бывшая 41-я школа) по адресу улица Слокас 49А, официально открылась современная многофункциональная спортивная площадка - с футбольным полем (искусственный газон), беговыми дорожками, тренажерами, сектором прыжков в длину и другими возможностями для спортивных тренировок.

Реконструированная спортивная площадка доступна не только для учеников школы, но и для всех желающих.

На территории расположенной в Пардаугаве Рижской средней школы им.Штейнхауэра (бывшая 41-я школа) построено футбольное поле (66х34 метра), два универсальных поля, беговая дорожка на три дорожки, сектор для прыжков в длину, уличные тренажеры, силовые тренажеры на открытом воздухе, столы для настольного тенниса и ракетбола, детская площадка.

Также проведено благоустройство прилегающей территории школы: построены раздевалки, туалет и модуль для обслуживающего персонала, обновлен тротуар, установлены скамейки и урны для мусора. Также есть стойки для велосипедов, держатели для скейтбордов и самокатов, пункт ремонта велосипедов. Кроме того, построен новый забор, установлено освещение и видеонаблюдение.

Общая благоустроенная площадь реконструированного стадиона школы составляет 23 266 кв.м. Общий объем финансирования - 2 093 927 евро (включая НДС).

Работы выполнила генеральная компания "CES Group". Надзор за строительством осуществлял Департамент имущества Рижского самоуправления.

"Рижская средняя школа имени Штайнхауэра в этом году переживает грандиозные перемены: с этого учебного года она получила новое название, а теперь на ней открыта многофункциональная спортплощадка, которую ждали как минимум с 2003 года. В этом году также проводится утепление школы, включающее замену крыши и новый фасад. Это одна из самых быстрорастущих школ Риги, поэтому ее улучшение особенно важно", - заявил на торжественном открытии стадиона вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

Fоtо: aleksandrs julians zarnicins

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