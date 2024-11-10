После ремонта участка Даугавпилсского шоссе (A6) на 44-м километре было установлено заграждение, из-за чего стало невозможным попасть к находящемуся рядом с трассой земельному участку. Собственнику рекомендовано добираться до своей земли через участок соседки, которая против этого. Чтобы решить вопрос, владельцу советуют обращаться в самоуправление, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на программу 4.studija Латвийского телевидения.

После установки ограждения оставшиеся без подъездного пути собственники обратились в Latvijas Valsts ceļi, где им пояснили, что нужен новый проект и новый путь до объекта недвижимости Austrumi.

Но "владелица категорически против того, чтобы я сделал там съезд, [..] и я физически не могу добраться до своей собственности. В результате я просто ничего сделать на своей собственности, даже обслуживать. В том числе — ни берег Даугавы в порядок привести, ни завести туда технику, чтобы скосить траву", - рассказывает владелец Austrumi Валдис Питеранс

В Latvijas Valsts ceļi поясняют, что существовавший ранее съезд был ликвидирован, поскольку на этом участке Даугавпилсского шоссе А6 — две полосы с интенсивным движением, а потому "создание нового подключения в этой ситуации противоречит принципам безопасности дорожного движения и несет угрозу для всех участников дорожного движения".

Существовавший ранее съезд нигде не зарегистрирован, а потому не считается официальным подъездным путем к имуществу.

В Latvijas Valsts ceļi отмечают, что рядом находится съезд, который предназначен для подъезда к трем хуторам, а потому дорогу к Austrumi нужно делать оттуда.

Но проблема в том, что сосед не желает открывать проезд. В случаях, когда владельцы не могут договориться, можно запросить статус сервитута — права ограниченного использования чужой собственности.

Для получения такого статуса, владельцы должны обратиться в самоуправление. Ведь ясно, что должен быть обеспечен доступ к любой собственности, а потому решение должно быть, отмечает передача.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !