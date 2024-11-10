Один из жилых домов на улице Кришьяна Валдемара в Риге в скором времени может получить статус руины, поскольку у здания просел фундамент, а его фасад нуждается в восстановлении. Собственники дома столкнулись с бюрократией и отсутствием поддержки, рассказали в эфире Latvijas Radio жильцы дома, сообщает rus.LSM.lv.

Яна и Рута живут на ул. Кр. Валдемара в Риге в построенном в советские времена доме, который нуждается в реновации.

"У дома просел фундамент, из-за чего здание покосилось. Поэтому нужно провести работы по укреплению фундамента и здания. Это первый этап", - поясняет Яна. Сейчас разработан проект для укрепления части фундамента и восстановления фасада.

"У проекта есть руководитель, будем брать заем по программе Altum. Сумма свыше миллиона, и она покрывает только треть работ, которые нужно выполнить. Я работаю, но понимаю, что не смогу это выплатить", - говорит Яна.

Также нужно восстановить вторую часть фасада. "Тут есть вопрос о выкупе земли и подобных вещах. И придется решать различные технические вопросы", - сообщает Рута.

Смета выросла на треть

Жильцы дома говорят, что хотят решить имеющиеся у здания проблемы, но их пугает факт, что уже в 2026 году дому может быть присвоен статус руины, что означает и повышение ставки налога на недвижимость до 3%.

При этом уже возникли проблемы с разработанной строителем сметой нынешнего проекта. "Мы ищем строителей, утверждаем эти суммы, а затем цена вырастает на треть. Строитель должен аргументировать, почему это стоит столько, а не просто поднимать цену", - отмечает Яна.

В этом процессе нужен помощник, который может пройти по издержкам и пояснить, обоснованы они или нет, иначе владельцы квартир остаются в неведении. И могут, в лучшем случае, сравнить цифры с предложением других фирм.

По словам директора Рижского агентства энергетики Яниса Икауниекса, сложно комментировать размер сметы, не зная площади здания. И потому сложно сказать, миллион — это много или мало. Например, для здания в 2500 квадратных метров — это нормальная сумма для полного восстановления и устранения опасности. Но владелицы квартир говорят, что эта смена покрывает лишь частичную реконструкцию.

Бюрократические препоны

За это время жильцы сменили домоуправляющую компанию, которая, по их мнению, задерживала реновацию. Яна говорит, что у Rīgas namu pārvaldnieks был слишком сложный бюрократический процесс, любые процедуры требовали долгого согласования — в том числе и неблагоприятные для дома решения.

Яна и Рута считают, что процесс восстановления здания следует сделать более простым и понятным для населения.

Руководитель отдела проектов восстановления жилья Rīgas namu pārvaldnieks Арнис Нейманис сказал, что не может комментировать конкретную ситуацию, но признает проблемы с бюрократией. По его словам, нередко процессы осложняются тем, что до конца не решены вопросы с приватизацией собственности, а потому жильцам нужно организовывать товарищества и брать контроль над ситуацией в свои руки.

Неясность со статусом руины

Повышение ставки налога на недвижимость в случае, если здание будет признано руиной, мотивирует привести его в порядок, но, с другой стороны, непонятен ход присвоения статуса. Повышая ставку налога, оценивают визуальный облик, а не техническое состояние.

"Получается, настоящие трущобы оказываются в одном котле с теми зданиями, где просто выцвел фасад. Мне кажется, эту систему нужно улучшить", - замечает Рута.

Директор Рижского агентства энергетики Янис Икауниекс отметил, что статус руины с переходным периодом присваивается зданию из соображений безопасности, чтобы избежать ситуации, когда здание развалится, а жильцов придется переселять.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !