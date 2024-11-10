В "черный список" Латвии внесен российский бизнесмен Алекс Поспехов, который ранее помогал использовать лазейки в правилах получения вида на жительство в Латвии, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

Латвия пытается привлечь перспективные компании, которые бы развивали в стране свои инновационные идеи. На призыв откликнулись несколько сотен бизнесменов, в основном из России, однако после получения вида на жительство (ВНЖ) некоторых бизнесменов в Латвии не видели. Человек, который помог этим гражданам России обмануть латвийские власти, в этом году был внесен в "черный список" Латвии.

В 2016 году был выдвинут план, согласно которому Латвия станет самой привлекательной страной Балтии для стартапов. Правительство решило оказать большую поддержку местным бизнес-идеям и начало меры по привлечению инновационных компаний из других стран. Одним из обещанных бонусов стал временный вид на жительство в Латвии.

После этого в Латвии появился Алекс Поспехов, позиционировавший себя как предприниматель и эксперт по стратегическим коммуникациям. Он одним из первых получил стартап-визу в 2018 году.

Поспехов основал в Латвии несколько компаний. Сферой деятельности компании "Mission Tech", зарегистрированной в 2019 году, был консалтинг. Через месяц после создания компании Поспехов публично заявил, что помог еще 21 стартапу получить так называемые стартап-визы, сообщает Nekā personīga.

О том, как легко получить вид на жительство в Латвии, Поспехов рассказывал в блогах российских криптотехнологий и стартапов. Это было представлено как самый простой способ переехать в Европу и США. Он помогал своим клиентам основать компании в Латвии, сформировать бизнес-идею и подать заявление на получение временного вида на жительство, что позволяло бы свободно путешествовать по европейским странам. Получателям вида на жительство нужен был декларированный адрес в Латвии, и многие в качестве него указывали адрес квартиры Поспехова в Риге на улице Гертрудес.

Российские граждане также должны были доказать, что их бизнес реален – войти в совет директоров компании, показать прогресс в разработке продукта. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) опиралось на мнение Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Но в LIAA оценивали идею лишь на бумаге, сообщает программа.

Наибольшее количество заявок (295) было подано в 2021 году, но многие из них были отклонены. А в 2022 году эта программа была для граждан РФ прекращена.

Программа узнала, что 292 гражданина России и членов их семей получили вид на жительство в Латвии по программе стартапов. Большинство задекларированных в квартире Поспехова стартапов зарегистрировали свои стартапы по адресу - Рига, улица Ганибу Дамбис 26А, где у этих компаний никогда не было офисов. Это здание принадлежит компании "Valmieras 28", владельцами которой являются Виктор Чайкин и компания политика Юлии Степаненко, а в правлении работает бывший депутат Сейма и Рижской думы Вячеслав Степаненко.

Весной этого года Поспехова внесли в "черный список" Латвии: органы безопасности считают, что он угрожал Латвии и Евросоюзу, помогая въехать сюда людям, которые лгали о целях въезда.

Алекс Поспехов сейчас проживает в Люксембурге. Он рассказывает российским СМИ, какие преимущества есть для стартапов в Люксембурге и как получить паспорт этой страны.

Летом этого года в Регистре предприятий были массово закрыты компании клиентов Поспехова, ранее получивших стартап-визы в Латвии. Виды на жительство у многих стартаперов тоже были аннулированы, но у 41 россиянина они все еще есть.

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