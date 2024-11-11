В Грамздской волости Южно-Курземского края "черные археологи" из Нидерландов раскопали останки солдат, сообщил в передаче Labrīt! на Латвийском радио руководитель подразделения по поиску павших солдат "Легенда" (Leģenda) Талис Эшмитс.

Общество получило письмо "откуда-то" о том, что в конкретном месте в лесах Курземе находятся останки солдат. Подразделение отправилось в указанное место и получило подтверждение того, что в большую яму свалены останки военнослужащих. Это зафиксировала и полиция.

Были привлечены различные силы, проведены беседы с жителями окрестностей. Выяснилось, что солдатские останки могли выкопать иностранцы, которые якобы на немецком языке объяснили, что они из Нидерландов, и предъявили документы, утверждая, что они подтверждают их право проводить в лесу археологические раскопки.

"Что они там делали и как, они [местные] ведь не идут и не смотрят, а в результате были откопаны эти солдаты и по какой-то непонятной причине (..) перемещены более чем на пять километров от того места и спрятаны на чужой территории. Впервые что-то такое произошло", - заявил Эшмитс, подчеркнув, что это не похоже на незнание или совпадение.

Подразделению "Легенда" удалось выяснить имена людей, которые могли проводить сомнительные раскопки в лесах Курземе. Эта информация была передана в полицию.

Отвечая на вопрос о том, какой интерес у этих людей может быть к раскопкам солдатских захоронений в Латвии, Эшмитс предположил, что, с одной стороны, это может быть способом изучения истории, так как в этом месте во время Второй мировой войны воевали голландцы. Однако, с другой стороны, недоумение и непонимание вызывает то, почему с солдатских захоронений собраны все оригинальные предметы и опозновательные знаки, а вместо них были оставлены другие примитивные современные металлические изделия, которые можно купить в обычных строительных магазинах.

В целом Эшмитс охарактеризовал случившееся как воровство и мародерство. "Зачем они это сделали? Я думаю, чтобы получить эти вещи", - отметил представитель подразделения "Легенда".

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