Депутат Рижской думы Иева Бранте сообщила, что покидает ряды Латвийского объединения регионов (LRA).
Поясняя причины ухода, Бранте напомнила, что ранее она возглавляла в Сейме Комиссию по правам человека, где ей пришлось столкнуться с различным идеологическим видением LRA по важным вопросам, включая вопросы насилия в семье и роли женщин в политике.
Бранте указала, что пока продолжит работать в думской фракции LRA и Нацблока Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK, не меняя принадлежности фракции.
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