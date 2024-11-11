Поясняя причины ухода, Бранте напомнила, что ранее она возглавляла в Сейме Комиссию по правам человека, где ей пришлось столкнуться с различным идеологическим видением LRA по важным вопросам, включая вопросы насилия в семье и роли женщин в политике.