Латвия вошла в пятерку стран, которые приняли больше всего украинских беженцев на душу населения. По состоянию на 30 сентября 2024 года почти 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, получили временную защиту в одном из государства Евросоюза, пишет Rus.Delfi.ee со ссылкой на RusERR.

За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000, свидетельствуют свежие данные статистической службы Европейского союза Eurostat.

Основная нагрузка по предоставлению временной защиты приходится на такие страны, как Германия, Польша и Чехия. Германия приняла 1 129 335 украинских беженцев (26,79% от общего числа), Польша – 979 835 (23,3%), а Чехия – 378 480 (9%).

Среди стран ЕС, принимающих беженцев, Латвия также входит в число стран с высоким числом украинских переселенцев в пересчете на душу населения. На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по состоянию на конец сентября находилась Чехия (34,7 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Литва (28,1), Польша (26,8), Латвия (25,1) и Эстония (24,9). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.

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