Министерство обороны решило продолжить переговоры с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas о заключении договора на возможное приобретение боевых машин пехоты ASCOD с целью укрепления потенциала сухопутной обороны, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

Эксперты Министерства обороны и Национальных вооруженных сил провели тщательный анализ, чтобы выбрать наиболее подходящие для наших нужд боевые машины, которые повысят мобильность и огневую мощь сухопутных войск, подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

В соответствии с принятым решением начались переговоры о заключении договора с испанским коммерсантом, которые могут завершиться к концу этого года или в начале следующего. Решение было принято на основе таких критериев, как результаты функциональных тестов, цена платформ, сроки поставки и участие местной индустрии.

Базовую модель боевых машин пехоты ASCOD уже используют вооруженные силы Испании, Австрии, Великобритании, США и Филиппин.

Покупка машин обойдется примерно в 250 миллионов евро.

Кроме того, в ближайшие четыре года планируется закупить для НВС скоростные катера, сообщил в распространенном сегодня видеообращении о модернизации армии командующий НВС Леонид Калниньш.

Он также напомнил, что приоритетом НВС в ближайшие четыре года является развитие противовоздушной обороны, механизированных бригад, артиллерийского и противокорабельного оборонного потенциала.

Для этого необходимо приобрести высокоскоростные катера класса Viking. Кроме того, командующий напомнил, что Латвия закупит легкие многофункциональные вертолеты MD 530, системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T и противокорабельные ракетные системы Naval Strike Missile. В 2027 году НВС получат высокоточную артиллерийскую ракетную систему Himars. Кроме того, планируется покупка легких и мобильных платформ.

В заявлении командующего НВС отмечается, что день Лачплесиса в Латвии символизирует упорство нашего народа и борьбу за свободу. Этот день напоминает о мужественных солдатах, защищавших независимость Латвии, а также об ответственности и готовности охранять свою землю сегодня и в будущем. С 2014 года, когда произошла оккупация Крыма, Латвия и ее НВС значительно укрепили свою обороноспособность в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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