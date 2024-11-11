В своей речи Ринкевич сказал, что в День Лачплесиса мы чтим память павших в боях за свободу и чествуем кавалеров ордена Лачплесиса, отдаем дань нашим традициям, одна из которых - почетный караул у памятника Свободы. 18 ноября 1935 года у памятника впервые был выставлен Почетный караул, и именно в День Лачплесиса 32 года назад солдаты почетного караула встали на стражу памятника и Рижского замка.

"Мы уже забыли, что может быть так, что у нашей армии нет почетного караула. Что может быть так, что у Памятника Свободы мы не имеем права собираться и праздновать. Что может быть так, что кто-то другой решает, что можно, а что нельзя. Пусть это ощущение навсегда останется в прошлом. Но мы всегда будем помнить, что независимость, свобода, демократия и безопасность – это результат тяжелого труда и болезненных жертв", - сказал президент: "Как во время борьбы за свободу, так и сегодня, когда мы защищаем независимость, в основе всего лежит смелость. Смелость защищать страну как на профессиональной, так и на добровольной службе, смелость поддерживать и помогать ближним, смелость следовать правильным, а не обычным путем. Свобода - это смелость каждого из нас. Свобода - это ответственность каждого из нас".