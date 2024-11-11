В понедельник, 11 ноября, в Латвии отмечается День Лачплесиса, который сопровождается факельными шествиями, зажжением свечей и другими мероприятиями. Это день, когда мы празднуем победу латвийской армии над войсками Павла Бермонта в 1919 году и чтим память героев, боровшихся за независимость нашей страны.

В этом году продолжается традиция Дня Лачплесиса — зажжение свечей на набережной 11 ноября у исторической стены Рижского замка.

Часть использованных свечей будет переплавлена в окопные свечи для поддержки украинских борцов за свободу, сообщила представитель государственного предприятия Valsts nekustamie īpašumi Айя Икстена.

Тысячи свечей у Рижского замка запечатлел на фотографиях фотограф Delfi Карлис Дамбранс.

Сегодня вечером в Риге в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища участвовали несколько сотен человек, сообщило агентство Среди участников шествия — как школьники, так и пожилые люди, а также представители молодежных организаций, военнослужащие и военные из стран-союзников.

Факельное шествие "Дух борцов за свободу через все времена", организованное мужским обществом "Vilki", должно завершиться у Памятника Свободы, а затем продолжиться до набережной Даугавы, где будет спущен на воду факел-баржа в честь тех борцов, чьи могилы неизвестны.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне Дня Лачплесиса почтили память кавалера Ордена Лачплесиса Валии Валерии Вешчуне-Янсоне на Лиелупском кладбище.

Lāčplēša dienas ieskaņā Lielupes kapos godināju Lāčplēša kara ordeņa kavalieres Valijas Valērijas Veščunas-Jansones piemiņu. 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/2QBxNicY8h — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 11, 2024

В честь борцов за свободу Латвии президент страны возложил венок на Рижском Братском кладбище.

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