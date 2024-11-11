Между коалиционными партиями нет единодушия по поводу дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Споры касаются, во-первых, сроков соединения основной трассы с Ригой, во-вторых, не все ясно с финансированием.

Председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев в понедельник после заседания коалиционных партий отметил, что Министерство сообщения, находящееся в ведении этой партии, выполнило свою работу, подготовив информационный отчет по реализации проекта Rail Baltica в Латвии. По его мнению, это разумное и реалистичное решение.

Коалиция договорилась, что информационный отчет еще будет согласован с некоторыми министерствами, после чего можно будет принять политическое решение по этому вопросу.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) повторил, что СЗК не поддерживает этот отчет, так как предполагаемое финансирование должно составлять 85% от Евросоюза, а 15% — от государства. "Мы считаем, что в отчете необходимо отразить это распределение и что Европейский союз должен выполнить свои обязательства", — подчеркнул Краузе.

Кроме того, СЗК считает, что очень важно сразу на начальном этапе соединить Ригу с основной трассой, а не думать о подключении позже. "В первую очередь мы заботимся о Риге, а затем движемся на север", — добавил Краузе.

В то же время Шуваев настроен положительно в отношении возможности политического соглашения о реализации проекта Rail Baltica, хотя и признает: в коалиции существуют разные взгляды на приоритеты проекта.

По его словам, "Прогрессивные" также считают, что соединение между Литвой и Эстонией должно финансироваться европейскими фондами и быть приоритетным, и что Рига также должна быть включена на первом этапе. Однако, по его мнению, все дело в нюансах. Шуваев выразил надежду, что правительство сможет рассмотреть информационный доклад в ближайшее время.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") сказал, что основной задачей является создание основной трассы — соединения с Литвой и Эстонией, а затем необходимо решать вопрос соединения с рижскими станциями.

Ашераденс пояснил, что сейчас предпринимаются усилия для выполнения международных обязательств, которые взяло на себя государство, а именно строительства трассы. "Суммы значительны, и наибольшую неопределенность в проект вносит неизвестность по поводу бюджета будущего инструмента Европейской инфраструктурной сети для строительства северного направления", — отметил министр финансов.

Что предусматривает сценарий Министерства сообщения?

Сценарий Министерства сообщения предлагает включить в первый этап реализации проекта Rail Baltica следующие работы:

Построить одноколейный железнодорожный путь от границы Литвы до Эстонии, начав строительные работы от границы Литвы в Мисе и согласно доступному финансированию. Завершить начатые строительные работы на обеих станциях в Риге - в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала. Для этого перераспределить доступные сфере сообщения средств Механизма восстановления и устойчивости и Фонда Когезии. Построить новую железнодорожную линию от станции "Иманта" в Рижский аэропорт. Это позволит еще до укладки колеи европейской ширины соединить обе пассажирских станции широкой (не европейской) колеей и интегрировать Рижский аэропорт в существующую сеть железных дорог. Построить минимум четыре региональных станции (Салацгрива, Скултес муйжа, Саласпислс/Даугавкрасты-1), пункты инфраструктурного обслуживания в Иецаве и Скулте, центр руководство движением и боковой путь к грузовому терминалу в Саласпилсе. Создать соединение колеи европейской ширины с одной или двумя международными станциями Риги. Выбор будет основан на отдельном технико-экономическом обосновании, которое определит, какое из двух соединений (Упеслеяс-Рижский Центральный вокзал или Миса-Рижский аэропорт) более выгодно с экономической, технической и финансовой точки зрения. Для реализации этого потребуется привлечь альтернативные финансовые решения, такие как государственно-частное партнерство (финансирование из фондов ЕС в первую очередь должно быть направлено на финансирование мероприятий, упомянутых в предыдущих пунктах).

Уже известно, что стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в Латвии может составить около 5 млрд евро, почти на 1,5 млрд меньше, чем предполагалось ранее. Сэкономить планируется за счет шумовых стен и соединений с автодорогами, а также отказавшись от соединения от Мисы до Рижского аэропорта, о котором говорится в пятом пункте сценария Министерства сообщения.

Затраты на проект в масштабах Балтии возросли вчетверо

Как уже сообщалось, в отчете о текущем состоянии проекта Rail Baltica, подготовленном высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, подчеркивается, что нет ясности в отношении модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltica.

По последней информации RB Rail, стоимость первой фазы проекта Rail Baltica в странах Балтии может составить 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро, однако возможно потенциальное сокращение расходов до 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений и других возможных сбережений.

Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может достигнуть 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод 2017 года предполагалось, что проект обойдется в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы с Польшей, чтобы соединить железной дорогой страны Балтии с другими европейскими государствами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской ширины (1435 мм) длиной 870 километров, по которой поезда смогут двигаться с максимальной скоростью 240 километров в час.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !